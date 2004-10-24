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Poster of The Incredibles
7.9
Kinoafisha Films The Incredibles
7.9

The Incredibles

, 2004
The Incredibles
USA / Comedy, Family, Action, Adventure, Animation / 18+
Poster of The Incredibles
7.9

Synopsis

A family of undercover superheroes, while trying to live the quiet suburban life, are forced into action to save the world.

Cast

Brad Bird
Brad Bird
Holly Hunter
Holly Hunter
Elastigirl
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Frozone
Jason Lee
Jason Lee
Syndrome
John Ratzenberger
John Ratzenberger
Wallace Shawn
Wallace Shawn
Gilbert Huph
Sarah Vowell
Craig T. Nelson
Mr. Incredible
Dominique Louis
Bomb Voyage
Theodore Newton
Newsreel Narrator
Jean Sincere
Mrs. Hogenson
Eli Fucile
Jack-Jack Parr
Director Brad Bird
Writer Brad Bird
Composer Michael Giacchino
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2004
Online premiere 26 November 2004
World premiere 24 October 2004
Release date
23 December 2004 Russia Каскад 12+
2 December 2004 Argentina
23 December 2004 Armenia
28 February 2015 Australia
8 December 2004 Austria
12 January 2005 Bahrain
23 December 2004 Belarus
24 November 2004 Belgium
10 December 2004 Brazil
17 December 2004 Bulgaria
5 November 2004 Canada
1 December 2004 Chile
28 January 2005 China
17 December 2004 Colombia
2 December 2004 Croatia
25 November 2004 Czechia
12 November 2004 Denmark
5 January 2005 Egypt
17 December 2004 Estonia
12 November 2004 Finland
24 November 2004 France
24 December 2004 Georgia
9 December 2004 Germany
27 October 2004 Great Britain
26 November 2004 Greece
3 February 2005 Hong Kong
25 November 2004 Hungary
26 December 2004 Iceland
17 December 2004 India
26 November 2004 Ireland
25 November 2004 Israel
26 November 2004 Italy
4 December 2004 Japan
23 December 2004 Kazakhstan
19 January 2005 Kuwait
17 December 2004 Latvia
16 December 2004 Lebanon
14 November 2004 Malaysia
17 December 2004 Mexico
24 November 2004 Netherlands
26 December 2004 New Zealand
12 November 2004 Norway
23 March 2007 Pakistan
25 December 2004 Panama
25 December 2004 Peru
5 November 2004 Philippines
19 November 2004 Poland
25 November 2004 Portugal
19 October 2023 Puerto Rico PG
18 November 2004 Singapore
25 November 2004 Slovakia
10 December 2004 South Africa
15 December 2004 South Korea
26 November 2004 Spain
4 November 2005 Sri Lanka
12 November 2004 Sweden
2 December 2004 Switzerland
5 November 2004 Taiwan
2 December 2004 Thailand
14 January 2005 Turkey
12 January 2005 UAE
13 June 2018 USA
18 December 2004 Ukraine
3 December 2004 Venezuela
MPAA PG
Budget $92,000,000
Worldwide Gross $631,688,498
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
The Incredibles, Los Increíbles, De utrolige, Die Unglaublichen, Superhjältarna, A hihetetlen család, Ajabtovur oila, Die Unglaublichen: The Incredibles, Els increïbles, Fantastikët, Gia Đình Siêu Nhân, Gli Incredibili - Una 'normale' famiglia di supereroi, Ihmeperhe, Imelised, İnanılmaz Aile, Incredibilii, Iniemamocni, Izbavitelji, Les Incroyable, Les Indestructibles, Lieliskie, Misutâ inkurediburu, Mr. Incredible, Mr.インクレディブル, Nerealieji, Neverjetni, Os Incríveis, Rodinka úžasných, Shegeftangizan, The Fantastics, The Incredibles 3-D, The Incredibles 3D, The Incredibles: Os Super-Heróis, The Invincibles, Untitled Brad Bird Pixar Project, Úžasňákovi, We Are Awesome, Οι απίθανοι, Невиђени, Суперсемейка, Суперсімейка, Феноменалните, हम हैं लाजवाब, 超人家族, 超人总动员, 超人特工隊, 超人特攻隊, Fenomenalnite, Super oila, Supersemeyka, Supersimeyka, Hum Hain Lajawaab, Oi Apíthanoi, The Incredibles 1, Суперсямейка, Los Increibles, Nevijeni, Os Incríveis Os Super Heróis, Os Incríveis: Os Super Heróis, სუპერ ოჯახი

Cartoon rating

7.9
Rate 18 votes
8 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 20 February 2025

Quotes

Lucius Honey?
Honey What?
Lucius Where's my super suit?
Honey What?
Lucius WHERE - IS - MY - SUPER SUIT?
Honey I, uh, put it away!
[helicopter explodes outside]
Lucius *Where*?
Honey *Why* do you *need* to know?
Lucius I need it!
[Lucius rummages through another room in his condo]
Honey Uh-uh! Don't you think about running off doing no derring-do! We've been planning this dinner for two months!
Lucius The public is in danger!
Honey My evening's in danger!
Lucius YOU TELL ME WHERE MY SUIT IS, WOMAN! We are talking about the greater good!
Honey 'Greater good?' I am your wife! I'm the greatest *good* you are ever gonna get!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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