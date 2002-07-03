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The original pug from Mehed mustas (1997) reprised the role of Frank, but as the dog was seven years older by then, make-up was used to conceal the grey fur around its nose.