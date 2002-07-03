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Poster of Men in Black II
6.9
Kinoafisha Films Men in Black II
6.9

Men in Black II

, 2002
Men in Black 2
USA / Comedy, Sci-Fi / 18+
Poster of Men in Black II
6.9

Synopsis

Agent J needs help so he is sent to find Agent K and restore his memory.

Cast

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Kay
Will Smith
Will Smith
Jay
Lara Flynn Boyle
Lara Flynn Boyle
Serleena
Rip Torn
Zed
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Laura Vasquez
Johnny Knoxville
Johnny Knoxville
Charlie
Michael Jackson
Michael Jackson
Jack Kehler
Ben
David Cross
David Cross
Newton
Patrick Warburton
Patrick Warburton
Agent Tee
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Jeebs
Director Barry Sonnenfeld
Writer Lowell Cunningham, Robert Gordon, Barry Fanaro
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2002
Online premiere 1 May 2022
World premiere 3 July 2002
Release date
4 July 2002 Russia 12+
12 July 2002 Argentina
3 July 2002 Australia
18 July 2002 Austria
14 August 2002 Belgium
12 July 2002 Brazil
2 August 2002 Bulgaria
3 July 2002 Canada
18 July 2002 Chile
5 July 2002 Colombia
18 July 2002 Czechia
24 July 2002 Denmark
2 August 2002 Ecuador
24 July 2002 Egypt
19 July 2002 Estonia
26 July 2002 Finland
7 August 2002 France
18 July 2002 Germany
2 August 2002 Great Britain
23 August 2002 Greece
18 July 2002 Hong Kong
18 July 2002 Hungary
19 July 2002 Iceland
2 August 2002 India
2 August 2002 Ireland
25 July 2002 Israel
13 September 2002 Italy
6 July 2002 Japan
4 July 2002 Kazakhstan
30 July 2002 Kuwait
19 July 2002 Latvia
29 August 2002 Lithuania
18 July 2002 Malaysia
12 July 2002 Mexico
1 August 2002 Netherlands
4 July 2002 New Zealand
26 July 2002 Norway
29 August 2002 Peru
17 July 2002 Philippines
2 August 2002 Poland
30 August 2002 Portugal
2 August 2002 Romania
18 July 2002 Slovakia
8 August 2002 Slovenia
26 July 2002 South Africa
12 July 2002 South Korea
30 August 2002 Spain
31 July 2002 Sweden
10 July 2002 Switzerland
12 July 2002 Taiwan
9 August 2002 Thailand
26 July 2002 Turkey
3 July 2002 USA
4 July 2002 Ukraine
12 July 2002 Uruguay
14 August 2002 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $140,000,000
Worldwide Gross $445,135,288
Production Columbia Pictures, Amblin Entertainment, Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
Men in Black II, Hombres de negro II, Men in Black 2, MIIB, Люди в чёрном 2, Barbati în negru II, Đặc Vụ Áo Đen 2, Faceci w czerni 2, Faceci w czerni II, Homens de Negro II, Homes de negre 2, Hommes en noir II, Ljudi u crnom 2, Mehed mustas 2, Men in Black - Sötét zsaruk 2., Men in Black II - miehet mustissa 2, Men in Black II - miehet mustissa II, Men in Black II (Hombres de negro II), Menn í Svörtu 2, MIB - Homens de Negro II, MIB 2, MIB II - miehet mustissa 2, MIB: Homens de Preto II, MiB2, MIB星際戰警2, MIIB - Back in Black, MIIB - Homens de Preto II, MIIB - Miehet mustissa 2, Mozje v crnem 2, Muži v černém 2, Muži v čiernom 2, Oi andres me ta mavra II, Qara geyimli adamlar 2, Qora libosli odamlar 2, Siyah Giyen Adamlar 2, Vīri melnā II, Vyrai juodais drabužiais II, Οι άνδρες με τα μαύρα 2, Қара киімділер 2, Люди в чорному 2, Људи у црном 2, Мъже в черно 2, मेन इन ब्लैक 2, メン・イン・ブラック2, 黑衣人2, Hombres de Negro 2, MIB II, MIIB: Hombres de negro II (Men in Black 2), Οι Άνδρες με τα Μαύρα II, Οι Άντρες με τα Μαύρα II, MIB - Homens de Preto 2, 黑超特警组2, Lyudi v chornom 2, Lyudy v chornomu 2, Mŭzhe v cherno 2, Οι Άντρες με τα Μαύρα 2, MIB - Sötét zsaruk 2.

Film rating

6.9
Rate 43 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2008 In the Comedy genre  490 In the Sci-Fi genre  260 In films of USA  1218 In films of 2002  20
Updated 5 December 2025
Listen to the
soundtrack Men in Black II

Quotes

[about the driver-shaped airbag]
Kevin Brown/K Does that come standard?
Agent J Actually it came with a black dude, but he kept getting pulled over.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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