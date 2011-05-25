Menu
Poster of Kung Fu Panda 2
7.7 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 2 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Po and his friends fight to stop a peacock villain from conquering China with a deadly new weapon, but first the Dragon Warrior must come to terms with his past.
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
Online premiere 27 May 2011
World premiere 25 May 2011
Release date
25 May 2011 Russia Централ Партнершип 0+
23 June 2011 Australia
25 May 2011 Belarus
25 May 2011 Brazil
25 May 2011 Canada
16 June 2011 Denmark
3 June 2011 Estonia
11 June 2011 Finland
15 June 2011 France
15 June 2011 Germany
29 July 2011 Great Britain
2 June 2011 Greece
21 July 2011 Hong Kong
16 August 2011 Indonesia
29 July 2011 Ireland
24 August 2011 Italy
25 May 2011 Kazakhstan
3 June 2011 Lithuania
10 June 2011 Mexico
15 June 2011 Netherlands
17 June 2011 Norway
10 June 2011 Romania
26 May 2011 South Korea
17 June 2011 Spain
8 June 2011 Sweden
25 May 2011 USA
25 May 2011 Ukraine
1 June 2011 Viet Nam
MPAA PG
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $665,692,281
Production DreamWorks Animation
Also known as
Kung Fu Panda 2, Кунг-фу Панда 2, 功夫熊貓2, Kong Fu Panda 2, Kung Fu Panda 2 (3D), Kung Fu Panda 2., Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom, Kung-fu Panda 2, Kungfu panda 2, Kungpupaendeo 2, Kunq-Fu Panda 2, O Panda do Kung Fu 2, Panday-e Kung Fu-kar 2, Κουνγκ φου πάντα 2, Панда Кунг-Фу 2, カンフー・パンダ2, 功夫熊猫2
Director
Jennifer Yuh Nelson
Jennifer Yuh Nelson
Cast
Angelina Jolie
Angelina Jolie
Seth Rogen
Seth Rogen
Jack Black
Jack Black
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
David Cross
David Cross
Cast and Crew
Cartoon rating

7.7
Rate 89 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  566
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Soothsayer Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story, who you *choose* to be. So, who are you, panda?
Po [determined] I am Po. And I'm gonna need a hat.
Stills
