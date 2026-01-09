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Poster of Mutiny
Mutiny - Trailer 2
Kinoafisha Films Mutiny

Mutiny

, 2026
Mutiny
USA / Action, Thriller
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Mutiny - Trailer 2
Mutiny  Trailer 2

Synopsis

After his billionaire industrialist boss is murdered in front of him, Cole Reed is set up to take the fall for the crime — leaving him on the run as he works to uncover an international conspiracy.

Cast

Jason Statham
Jason Statham
Cole Reed
Annabelle Wallis
Annabelle Wallis
Arnas Fedaravicius
Adrian Lester
Adrian Lester
Roland Møller
Roland Møller
Chaneil Kular
Kameron
Jason Wong
Jason Wong
Taran
Ben Cartwright
Lieutenant Underwood
Ramon Tikaram
Ramon Tikaram
Rumi Sutton
SENG
Tom Christian
Bertus
Lee Charles
Padraig
Director Jean-François Richet
Writer J.P. Davis, Lindsay Michel
Composer Marcus Trumpp
Cast and Crew

Film details

Country USA
Production year 2026
World premiere 9 January 2026
Release date
27 August 2026 Russia Атмосфера Кино
20 August 2026 Argentina
20 August 2026 Australia MA 15+
19 August 2026 Belgium
20 August 2026 Brazil
21 August 2026 Bulgaria
21 August 2026 Canada
10 September 2026 Colombia
3 September 2026 Croatia o.A.
19 August 2026 France
27 August 2026 Germany 18
21 August 2026 Great Britain
20 August 2026 Israel
10 September 2026 Italy
27 August 2026 Kazakhstan 18+
27 August 2026 Kyrgyzstan 18+
21 August 2026 Latvia 16+
21 August 2026 Lithuania
20 August 2026 Mexico
27 August 2026 Montenegro o.A.
21 August 2026 Romania
27 August 2026 Serbia o.A.
21 August 2026 Spain
21 August 2026 Taiwan
3 September 2026 Thailand
25 September 2026 Turkey
20 August 2026 UAE 18TC
9 January 2026 USA
27 August 2026 Ukraine
Production MadRiver Pictures, Mutiny Films, Punch Palace Productions
Also known as
Mutiny, Código: Venganza, Buntownik, Código: Vingança, Mäss, Zendülés, Мятеж, 怒之杀, 玩命航線

Film rating

0.0
Rate 2 votes
Updated 24 July 2026

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Showtimes Showtimes and Tickets
KARO 4 Vysota
19:30 from 770 ₽
KARO 6 Kirgiziya
19:30 from 770 ₽
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Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
KARO 4 Vysota
Kuzminki
2D
19:30 from 770 ₽
KARO 6 Kirgiziya g. Moskva, Zelenyy pr., 81
2D
19:30 from 770 ₽
Karo 10 Sofiya
Shchelkovskaya
2D
11:10 from 610 ₽ 13:30 from 660 ₽ 15:50 from 660 ₽ 18:10 from 770 ₽ 20:30 from 770 ₽ 22:50 from 770 ₽
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