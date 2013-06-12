Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Man of Steel

Man of Steel

Man of Steel 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Clark Kent, one of the last of an extinguished race disguised as an unremarkable human, is forced to reveal his identity when Earth is invaded by an army of survivors who threaten to bring the planet to the brink of destruction.
Man of Steel - trailer in russian 1
Man of Steel  trailer in russian 1
Country USA
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 2013
Online premiere 19 June 2013
World premiere 12 June 2013
Release date
20 June 2013 Russia КАРО Премьер 12+
13 June 2013 Argentina
26 June 2013 Australia
20 June 2013 Austria
20 June 2013 Belarus
19 June 2013 Belgium
12 July 2013 Brazil
14 June 2013 Bulgaria
14 June 2013 Canada
13 June 2013 Chile
20 June 2013 China
14 June 2013 Colombia
20 June 2013 Croatia
13 June 2013 Czechia
13 June 2013 Denmark
28 June 2013 Estonia
26 June 2013 Finland
19 June 2013 France
20 June 2013 Germany
13 June 2013 Great Britain
20 June 2013 Greece
27 June 2013 Hong Kong
20 June 2013 Hungary
21 June 2013 Iceland
14 June 2013 India
14 June 2013 Ireland
20 June 2013 Israel
20 June 2013 Italy
30 August 2013 Japan
20 June 2013 Kazakhstan
13 June 2013 Lebanon
28 June 2013 Lithuania
14 June 2013 Mexico
12 June 2013 Netherlands
27 June 2013 New Zealand
14 June 2013 Norway
20 June 2013 Poland
27 June 2013 Portugal
21 June 2013 Romania
13 June 2013 Singapore
19 June 2013 Slovakia
20 June 2013 Slovenia
28 June 2013 South Africa
13 June 2013 South Korea
21 June 2013 Spain
26 June 2013 Sweden
14 June 2013 Taiwan, Province of China
13 June 2013 Thailand 13
14 June 2013 Turkey
14 June 2013 USA
20 June 2013 Ukraine
14 June 2013 Venezuela
14 June 2013 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $225,000,000
Worldwide Gross $670,145,518
Production Warner Bros., Legendary Entertainment, Syncopy
Also known as
Man of Steel, El hombre de acero, Adamiani p'oladis, Ang tao ng bakal, Anthropos apo atsali, Autumn Frost, Az acélember, Çelik Adam, Chaoren: Gangtie yingxiong, Człowiek ze stali, Homem de Aço, Ish ha'plada, Jekleni mož, L'home d'acer, L'Homme d'acier, L'uomo d'acciaio, Man obu Sutîru, Man of Steel: Eroul, Muž z ocele, Muž z oceli, Người Đàn Ông Thép, O Homem de Aço, Po'lat odam, Superman, Superman the Man of Steel, Superman: Čovjek od čelika, Superman: Man of Steel, Terasmees, Teräsmies, Tērauda vīrs, Untitled Superman Reboot, Žmogus iš plieno, Άνθρωπος από ατσάλι, Людина зі сталі, Человек из стали, Човек од Челика, Човек от стомaна, 맨 오브 스틸, マン・オブ・スティール, 超人：鋼鐵英雄, 超人：钢铁之躯
Director
Zack Snyder
Zack Snyder
Cast
Henry Cavill
Henry Cavill
Amy Adams
Amy Adams
Russell Crowe
Russell Crowe
Michael Shannon
Michael Shannon
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Cast and Crew
Similar films for Man of Steel
Batman v Superman: Dawn of Justice 7.3
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Superman Returns 6.4
Superman Returns (2006)
Superman 7.0
Superman (1978)
Justice League 7.1
Justice League (2017)
Zack Snyder's Justice League 8.6
Zack Snyder's Justice League (2021)
Watchmen 7.6
Watchmen (2009)
Sucker Punch 6.7
Sucker Punch (2011)
The Suicide Squad 7.2
The Suicide Squad (2021)
Birds of Prey 6.8
Birds of Prey (2020)
Wonder Woman 1984 7.0
Wonder Woman 1984 (2020)
Shazam! 7.5
Shazam! (2019)
Venom 7.6
Venom (2018)
Film in Collections
Complete DC Movies List Complete DC Movies List

Film rating

7.8
Rate 81 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  455 In the Sci-Fi genre  65 In the Fantasy genre  36 In the Adventure genre  113 In the Action genre  116 In films of USA  288
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Weteran Mc 29 July 2025, 04:22
"Человек из стали" - голливудский фантастический боевик о Супермене 2013 года от режиссёра Зака Снайдера, снятый по оригинальным комиксам… Read more…
Toporock 2 April 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/06/2013 - 02:02:06):
"файтинги с неубивашками" - это Эверест Американского идиотизма. А может это даже ДВЕРЬ на… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Man of Steel - trailer in russian 1
Man of Steel Trailer in russian 1
Man of Steel - russian тв ролик 2
Man of Steel Russian тв ролик 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Man of Steel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more