Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Superman Returns
Poster of Superman Returns
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Superman Returns

Superman Returns

Superman Returns 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Australia / USA
Runtime 2 hours 34 minutes
Production year 2006
World premiere 21 June 2006
Release date
27 July 2006 Russia КароПрокат 12+
13 July 2006 Argentina
29 June 2006 Australia
18 August 2006 Austria
26 July 2006 Belarus
12 July 2006 Belgium
14 July 2006 Brazil
13 July 2006 Chile
11 July 2006 China
13 July 2006 Czechia
4 August 2006 Denmark
27 July 2006 Dominican Republic
28 June 2006 Egypt
28 July 2006 Estonia
28 July 2006 Finland
12 July 2006 France
17 August 2006 Germany
14 July 2006 Great Britain
7 September 2006 Greece
13 July 2006 Hong Kong
6 July 2006 Hungary
12 July 2006 Iceland
30 June 2006 India
29 June 2006 Indonesia
14 July 2006 Ireland
20 July 2006 Israel
1 September 2006 Italy
19 August 2006 Japan
26 July 2006 Kazakhstan
25 July 2006 Kuwait
21 July 2006 Lithuania
14 July 2006 Mexico
3 August 2006 Netherlands
29 June 2006 New Zealand
28 July 2006 Norway
14 July 2006 Panama
28 June 2006 Philippines
4 August 2006 Poland
10 August 2006 Portugal
29 June 2006 Puerto Rico
14 July 2006 Romania
13 July 2006 Serbia
29 June 2006 Singapore
10 August 2006 Slovakia
13 July 2006 Slovenia
7 July 2006 South Africa
28 June 2006 South Korea
12 July 2006 Spain
28 July 2006 Sweden
17 August 2006 Switzerland
29 June 2006 Thailand
21 July 2006 Turkey
26 July 2006 UAE
28 June 2006 USA
26 July 2006 Ukraine
13 July 2006 Uruguay
4 August 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $270,000,000
Worldwide Gross $391,081,192
Production Warner Bros., Legendary Entertainment, Peters Entertainment
Also known as
Superman Returns, Superman regresa, Возвращение Супермена, Le retour de Superman, Povratak Supermana, Red Sun, Siêu Nhân Trở Lại, Super-Homem: O Regresso, Superman Dönüyor, Superman Hozer, Superman Reborn, Superman Returns: An IMAX 3D Experience, Superman Returns: El regreso, Superman revine, Superman se vraca, Superman se vrací, Superman tuleb tagasi, Superman V, Superman visszatér, Superman, i epistrofi, Superman, o regreso, Superman: El retorn, Superman: O Regresso, Superman: O Retorno, Superman: Povratak, Superman: Powrót, Superman: Η επιστροφή, Supermen qaytmoqda, Supermenas: sugrižimas, Supermenin qayıdışı, Supermens atgriežas, Повернення Супермена, Повратак Супермена, Супермен се завръща, Суперменнің оралуы, सुपरमैन रिटर्न्स, スーパーマン リターンズ, 超人再起
Director
Bryan Singer
Bryan Singer
Cast
Kevin Spacey
Kevin Spacey
Brandon Routh
Brandon Routh
Kate Bosworth
Kate Bosworth
James Marsden
James Marsden
Frank Langella
Frank Langella
Cast and Crew
Similar films for Superman Returns
Man of Steel 7.8
Man of Steel (2013)
Superman 7.0
Superman (1978)
Captain America: The First Avenger 7.8
Captain America: The First Avenger (2011)
Batman v Superman: Dawn of Justice 7.3
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Green Lantern 7.2
Green Lantern (2011)
Jonah Hex 6.0
Jonah Hex (2010)
Josh Jarman 5.9
Josh Jarman (2004)
Hulk 7.2
Hulk (2003)
Daredevil 7.1
Daredevil (2003)
Batman Forever 6.2
Batman Forever (1995)
Batman Returns 7.2
Batman Returns (1992)
Batman 7.8
Batman (1989)

Film rating

6.4
Rate 18 votes
6.1 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Weteran Mc 18 September 2025, 05:00
"Возвращение Супермена" - фантастический боевик, снятый в 2006 году. Это первый большой фильм, посвящённый главному супергерою DC за ХХI… Read more…
dushka 2 April 2015, 12:51
мда... смотрел я, смотрел и невольно закралась мысль, неужели Сингер сумел протолкнуть религиозный (!!!) подтекст в "поп-корновое кинцо"… Read more…
Reviews Write review
Listen to the
soundtrack Superman Returns
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Avatar: The Way of Water
Avatar: The Way of Water
2022, USA, Adventure, Action, Sci-Fi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more