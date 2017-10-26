Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Justice League
7.1
Justice League - final trailer in russian
Kinoafisha Films Justice League
7.1

Justice League

, 2017
The Justice League
USA / Sci-Fi, Adventure, Action, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Justice League
7.1
Justice League - final trailer in russian
Justice League  final trailer in russian

Synopsis

Fueled by his restored faith in humanity and inspired by Superman's selfless act, Bruce Wayne enlists the help of his newfound ally, Diana Prince, to face an even greater enemy.

Cast

Amy Adams
Amy Adams
Ben Affleck
Ben Affleck
Henry Cavill
Henry Cavill
Jason Momoa
Jason Momoa
Gal Gadot
Gal Gadot
Ray Fisher
Ray Fisher
Director Zack Snyder
Writer Jerry Siegel, Joe Shuster, Chris Terrio, Joss Whedon, Zack Snyder
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2017
Online premiere 17 November 2017
World premiere 26 October 2017
Release date
16 November 2017 Russia КАРО Премьер 12+
16 November 2017 Argentina
16 November 2017 Australia
16 November 2017 Belarus
15 November 2017 Belgium
16 November 2017 Bolivia
15 November 2017 Brazil
17 November 2017 Canada PG
15 November 2017 Chile
16 November 2017 Czechia
16 November 2017 Denmark
17 November 2017 Estonia
15 November 2017 Finland
15 November 2017 France
16 November 2017 Germany
17 November 2017 Great Britain
16 November 2017 Greece
16 November 2017 Hong Kong
16 November 2017 Hungary
17 November 2017 India
15 November 2017 Indonesia 13+
17 November 2017 Ireland
16 November 2017 Israel
16 November 2017 Italy
23 November 2017 Japan
16 November 2017 Kazakhstan
16 November 2017 Kuwait
17 November 2017 Latvia
17 November 2017 Lithuania
17 November 2017 Mexico
16 November 2017 Netherlands
15 November 2017 Norway
16 November 2017 Portugal
17 November 2017 Romania
16 November 2017 Singapore
16 November 2017 Slovakia
17 November 2017 South Africa
15 November 2017 South Korea
17 November 2017 Spain
15 November 2017 Sweden
16 November 2017 Switzerland
16 November 2017 Taiwan
16 November 2017 Thailand
17 November 2017 Turkey 13A
16 November 2017 UAE
17 November 2017 USA
16 November 2017 Ukraine
17 November 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $300,000,000
Worldwide Gross $661,326,987
Production Warner Bros., RatPac Entertainment, DC Entertainment
Also known as
Justice League, Liga de la Justicia, Liga da Justiça, 正義聯盟, Adalet Birliği, Adolat ligasi, Az Igazság Ligája, Justice League Mortal, Justice League of America, La ligue des justiciers, La Lliga de la Justícia, Liên Minh Công Lý, Liga de Justicia, Liga dreptății, Liga Pravde, Liga pravicnih, Liga spravedlnosti, Liga spravodlivosti, Liga Sprawiedliwości, Liga Sprawiedliwych, Ligat ha'tzedek, Õigluse liiga, Qahramonlar ligasi, Taisnības līga, Teisingumo lyga, Лига правде, Лига справедливости, Лигата на справедливостта, Ліга справедливості, जस्टिस लीग, 저스티스 리그, ジャスティス・リーグ, 正义联盟

Film rating

7.1
Rate 147 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1728 In the Sci-Fi genre  218 In the Adventure genre  360 In the Action genre  374 In the Fantasy genre  113 In films of USA  1049 In films of 2017  60

Film Trailers

All trailers
Justice League - final trailer in russian
Justice League Final trailer in russian
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Justice League

Quotes

Barry Allen How many people are on this special fight team?
Bruce Wayne Three, including you.
Barry Allen Three? Against what?
Bruce Wayne I'll tell you on the plane.
Barry Allen [gets in the car] Plane? What are your superpowers again?
Bruce Wayne I'm rich.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more