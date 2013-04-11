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Poster of Scary Movie 5
4.8
Scary Movie 5 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Scary Movie 5
4.8

Scary Movie 5

, 2013
Scary Movie 5
USA / Thriller, Comedy, Horror / 18+
Trailers
Poster of Scary Movie 5
4.8
Scary Movie 5 - Dubbed trailer
Scary Movie 5  Dubbed trailer

Synopsis

A couple begin to experience some unusual activity after bringing their lost nieces and nephew home. With the help of home-surveillance cameras, they learn they're being stalked by a nefarious demon.

Cast

Ashley Tisdale
Ashley Tisdale
Jody
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Kate Walsh
Kate Walsh
Molly Shannon
Molly Shannon
Heather Locklear
Heather Locklear
Terry Crews
Terry Crews
Chris Elliott
Chris Elliott
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Simon Rex
Dan
Gracie Whitton
Kathy
Director Malcolm D. Lee, David Zucker
Writer Pat Proft, Shawn Wayans, Marlon Wayans, David Zucker
Composer James L. Venable
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2013
Online premiere 19 April 2013
World premiere 11 April 2013
Release date
25 April 2013 Russia UPI, Premium Film 16+
18 April 2013 Argentina
11 April 2013 Australia
25 April 2013 Belarus
12 April 2013 Brazil
19 April 2013 Bulgaria
11 April 2013 Canada 14A
18 April 2013 Denmark
26 April 2013 Estonia
25 April 2013 Germany
12 April 2013 Great Britain
11 April 2013 Greece
18 April 2013 Hungary
5 September 2013 Iceland
12 April 2013 Ireland
18 April 2013 Italy
25 April 2013 Kazakhstan
26 April 2013 Lithuania N-13
26 July 2013 Mexico B
1 May 2013 Netherlands
11 April 2013 New Zealand
11 April 2013 Portugal
18 April 2013 Slovakia 15
10 July 2014 South Korea 18
1 May 2013 Spain
12 April 2013 Sweden
12 April 2013 USA
25 April 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $78,378,744
Production Dimension Films, DZE, Brad Grey Pictures
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Film rating

4.8
Rate 29 votes
3.6 IMDb
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In overall ranking  3802 In the Thriller genre  801 In the Comedy genre  1076 In the Horror genre  480 In films of USA  2162 In films of 2013  115

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Scary Movie 5 - Dubbed trailer
Scary Movie 5 Dubbed trailer
Scary Movie 5 - Dubbed tV spot 1
Scary Movie 5 Dubbed tV spot 1
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soundtrack Scary Movie 5

Quotes

Snoop Dogg When we get this reward, we gonna get ourselves a boat, some bitches and a shark
Mac Miller Why are we gonna need a shark?
Snoop Dogg We just gon' need one.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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