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Poster of Drive
7.8
Drive - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Drive
7.8

Drive

, 2011
Drive
USA / Drama, Action / 18+
Trailers
Poster of Drive
7.8
Drive - Dubbed trailer
Drive  Dubbed trailer

Synopsis

A mysterious Hollywood stuntman and mechanic moonlights as a getaway driver and finds himself in trouble when he helps out his neighbor.

Cast

Ryan Gosling
Ryan Gosling
Driver
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Shannon
Carey Mulligan
Carey Mulligan
Irene
Albert Brooks
Albert Brooks
Bernie Rose
Oscar Isaac
Oscar Isaac
Standard
Christina Hendricks
Christina Hendricks
Blanche
Ron Perlman
Ron Perlman
Nino
Kaden Leos
Benicio
Jeff Wolfe
Tan Suit
James Biberi
Cook
Director Nicolas Winding Refn
Writer Hossein Amini, James Sallis
Composer Cliff Martinez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2011
Online premiere 9 December 2020
World premiere 17 June 2011
Release date
3 November 2011 Russia UPI 18+
1 March 2012 Argentina
26 October 2011 Australia
27 January 2012 Austria
3 November 2011 Belarus
2 November 2011 Belgium
16 September 2011 Brazil
16 September 2011 Bulgaria
16 September 2011 Canada
3 May 2012 Chile
15 September 2011 Croatia
15 September 2011 Czechia
15 September 2011 Denmark
21 October 2011 Estonia
7 October 2011 Finland
5 October 2011 France
25 January 2012 Germany
25 September 2011 Great Britain
22 September 2011 Greece
10 November 2011 Hong Kong
15 September 2011 Hungary
30 September 2011 India
8 December 2011 Indonesia
23 September 2011 Ireland
3 November 2011 Israel
30 September 2011 Italy
31 March 2012 Japan
3 November 2011 Kazakhstan
3 May 2012 Kuwait
10 April 2015 Latvia
9 December 2011 Lithuania
27 January 2012 Mexico
3 January 2014 Netherlands
21 October 2011 Norway
17 May 2012 Peru
9 November 2011 Philippines
16 September 2011 Poland
8 December 2011 Portugal
16 September 2011 Romania
1 March 2012 Serbia
3 November 2011 Singapore
9 December 2011 South Africa
17 November 2011 South Korea
28 December 2011 Spain
18 November 2011 Sweden
21 October 2011 Switzerland
27 October 2011 Thailand
10 February 2012 Turkey
16 September 2011 USA
3 November 2011 Ukraine
18 May 2012 Uruguay
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $79,713,640
Production FilmDistrict, Bold Films, Madison Wells
Also known as
Drive, Драйв, Drayv, Drive, el escape, Sürücü, Cursa, Draivs, Drive - Gázt!, Drive - Risco Duplo, Drive: Живот на скорост, Drive. Acción a máxima velocidad, Heroj ulice, Ishtiyoq, Ohtlik sõit, Řidič, Sang-froid, Tay Lái Siêu Hạng, Važiuok, Voznja, Vožnja, Возач, 드라이브, ドライヴ, 亡命驾驶, 落日車神, Risco Duplo, Վարել, Drive - Get in. Get out. Get away, Gázt!, قيادة, Drive: El escape, Drive: Acción a máxima velocidad, Tài Xế, Fúria sobre Rodas

Film rating

7.8
Rate 52 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  472 In the Drama genre  212 In the Action genre  133 In films of USA  319 In films of 2011  12
Updated 21 July 2026

Film Trailers

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Drive - Dubbed trailer
Drive Dubbed trailer
Drive - Clip 4
Drive Clip 4
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soundtrack Drive

Quotes

[first lines]
Driver [on phone] There's a hundred-thousand streets in this city. You don't need to know the route. You give me a time and a place, I give you a five minute window. Anything happens in that five minutes and I'm yours. No matter what. Anything happens a minute either side of that and you're on your own. Do you understand?
[pause]
Driver Good. And you won't be able to reach me on this phone again.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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