|3 November 2011
|Russia
|UPI
|18+
|1 March 2012
|Argentina
|26 October 2011
|Australia
|27 January 2012
|Austria
|3 November 2011
|Belarus
|2 November 2011
|Belgium
|16 September 2011
|Brazil
|16 September 2011
|Bulgaria
|16 September 2011
|Canada
|3 May 2012
|Chile
|15 September 2011
|Croatia
|15 September 2011
|Czechia
|15 September 2011
|Denmark
|21 October 2011
|Estonia
|7 October 2011
|Finland
|5 October 2011
|France
|25 January 2012
|Germany
|25 September 2011
|Great Britain
|22 September 2011
|Greece
|10 November 2011
|Hong Kong
|15 September 2011
|Hungary
|30 September 2011
|India
|8 December 2011
|Indonesia
|23 September 2011
|Ireland
|3 November 2011
|Israel
|30 September 2011
|Italy
|31 March 2012
|Japan
|3 November 2011
|Kazakhstan
|3 May 2012
|Kuwait
|10 April 2015
|Latvia
|9 December 2011
|Lithuania
|27 January 2012
|Mexico
|3 January 2014
|Netherlands
|21 October 2011
|Norway
|17 May 2012
|Peru
|9 November 2011
|Philippines
|16 September 2011
|Poland
|8 December 2011
|Portugal
|16 September 2011
|Romania
|1 March 2012
|Serbia
|3 November 2011
|Singapore
|9 December 2011
|South Africa
|17 November 2011
|South Korea
|28 December 2011
|Spain
|18 November 2011
|Sweden
|21 October 2011
|Switzerland
|27 October 2011
|Thailand
|10 February 2012
|Turkey
|16 September 2011
|USA
|3 November 2011
|Ukraine
|18 May 2012
|Uruguay