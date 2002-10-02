|2 January 2003
|Russia
|16+
|18 February 2003
|Australia
|2 October 2002
|Brazil
|11 October 2002
|Canada
|30 January 2003
|Czechia
|12+
|2 October 2002
|Finland
|K-16
|23 October 2002
|France
|8 May 2003
|Germany
|17 January 2003
|Great Britain
|28 November 2002
|Hungary
|17 January 2003
|Ireland
|15
|18 February 2003
|Italy
|1 February 2003
|Japan
|2 January 2003
|Kazakhstan
|6 December 2002
|Romania
|30 January 2003
|South Korea
|15
|17 January 2003
|Spain
|10 January 2003
|Sweden
|2 October 2002
|USA
|2 January 2003
|Ukraine