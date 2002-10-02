Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Transporter
7.3
Kinoafisha Films The Transporter
7.3

The Transporter

, 2002
The Transporter
France, USA / Drama, Thriller, Action / 18+
Poster of The Transporter
7.3

Cast

Jason Statham
Jason Statham
Frank Martin
Shu Qi
Lai
Ric Young
Mr. Kwai
François Berléand
François Berléand
Inspector Tarconi
Douglas Rand
Leader
Didier Saint Melin
Boss
Matt Schulze
Wall Street
Qi Shu
Qi Shu
Lai
Tonio Descanvelle
Thug 1
Laurent Desponds
Thug 2
Matthieu Albertini
Thug 3
Director Corey Yuen, Louis Leterrier
Writer Luc Besson, Robert Mark Kamen
Composer Stanley Clarke
Cast and Crew

Film details

Country France / USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2002
Online premiere 27 December 2002
World premiere 2 October 2002
Release date
2 January 2003 Russia 16+
18 February 2003 Australia
2 October 2002 Brazil
11 October 2002 Canada
30 January 2003 Czechia 12+
2 October 2002 Finland K-16
23 October 2002 France
8 May 2003 Germany
17 January 2003 Great Britain
28 November 2002 Hungary
17 January 2003 Ireland 15
18 February 2003 Italy
1 February 2003 Japan
2 January 2003 Kazakhstan
6 December 2002 Romania
30 January 2003 South Korea 15
17 January 2003 Spain
10 January 2003 Sweden
2 October 2002 USA
2 January 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $21,000,000
Worldwide Gross $43,928,932
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, Current Entertainment
Also known as
The Transporter, El transportador, Transporter, Транспортер, A szállító, Carga Explosiva, Correio de Risco, Curierul, Eltuvchi, Kuriér, Kurjers, Kurýr, Le transporteur, Người Vận Chuyển, Prenasalec, Riskikuller, Taşıyıcı, The Transporter - Välittäjä, Transporteris, Wan ming kuai di, Перевізник, Перевозчик, トランスポーター, 玩命快递, 玩命快遞, 玩命速递, 绝命速递, 非常人贩, The Transporter 1, The Transporter 1 (2002), Transporter 1

Film rating

7.3
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Transporter

Transporter 3
Transporter 3 Action
2009, France
6.0
Transporter 2
Transporter 2 Action
2005, France / USA
7.0
Homefront
Homefront Action
2013, USA
6.0
Crank
Crank Drama, Action, Thriller
2006, Great Britain / USA
7.0
The Transporter Refueled
The Transporter Refueled Action
2015, France / China
4.0
Parker
Parker Crime, Thriller
2013, USA
6.0
Drive
Drive Drama, Action
2011, USA
7.0
Dirty Money
Dirty Money Action, Crime
2024, South Korea
5.0
The Mechanic
The Mechanic Drama, Action
2011, USA
7.0
The Expendables 3
The Expendables 3 Action
2014, USA / France
6.0
The Expendables
The Expendables Action
2010, USA
7.0
The Bank Job
The Bank Job Thriller
2008, USA / Great Britain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more