Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.3
Rate
7 posters
Kinoafisha Films Blue Valentine

Blue Valentine

Blue Valentine 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The relationship of a contemporary married couple, charting their evolution over a span of years by cross-cutting between time periods.
Blue Valentine - trailer
Blue Valentine  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2010
Online premiere 26 September 2010
World premiere 24 January 2010
Release date
24 January 2010 Russia 16+
2 June 2011 Argentina +16
16 December 2010 Australia
29 June 2011 Belgium
10 June 2011 Brazil 14
15 September 2011 Chile
27 May 2011 Colombia
28 October 2011 Estonia
15 June 2011 France
3 August 2011 Germany
14 January 2011 Great Britain
3 February 2011 Greece
28 January 2011 Hong Kong
18 August 2011 Hungary
14 January 2011 Ireland
24 February 2011 Israel 16
14 February 2013 Italy
23 April 2011 Japan R15+
24 January 2010 Kazakhstan
31 December 2010 Malaysia
18 March 2011 Mexico B-15
17 March 2011 Netherlands
15 April 2011 Norway 12
28 January 2011 Philippines
24 February 2011 Portugal
18 March 2011 South Africa 16
31 May 2012 South Korea 18
11 January 2013 Spain
1 April 2011 Sweden
11 March 2011 Taiwan 18+
10 February 2011 Thailand
8 July 2011 Turkey
28 January 2011 USA
24 January 2010 Ukraine
29 July 2011 Venezuela
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $15,440,333
Production Incentive Filmed Entertainment, Silverwood Films, Hunting Lane Films
Also known as
Blue Valentine, Triste San Valentín, Blue Valentine: Milostný príbeh, Tužna veza, Валентинка, Aşk ve Küller, Blue Valentine - Só Tu e Eu, Blue Valentine - Una historia de amor, Blue Valentine: une histoire d'amour, Corazones rotos, Kék Valentin, Kurb valentinipäev, Lễ Tình Nhân Buồn, Mano liūdna meilės istorija, Namorados para Sempre, Otozno valentinovo, Блу Валънтайн, Синя валентинка, ブルーバレンタイン, 藍色情人節
Director
Derek Cianfrance
Derek Cianfrance
Cast
Ryan Gosling
Ryan Gosling
Michelle Williams
Michelle Williams
Mike Vogel
Mike Vogel
Ben Shenkman
Ben Shenkman
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Write review
Showtimes

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Как грустно все в фильме и в общем-то некрасиво. Даже мысли возникали, зачем такое кино снимать и зачем сниматься в таком кино? Выйди из квартиры,… Read more…
Quotes
Dean I feel like men are more romantic than women. When we get married, we marry, like, one girl, 'cause we're resistant the whole way until we meet one girl and we think, "I'd be an idiot if I didn't marry this girl. She's so great." But it seems like girls get to a place where they just kinda pick the best option or something. I know girls that get married. They're like, "Oh, he's got a good job." I mean they spend their whole life looking for Prince Charming and then they marry the guy who's got a good job and is gonna stick around.
Film Trailers
Blue Valentine - trailer
Blue Valentine Trailer
Blue Valentine - fragment 3
Blue Valentine Fragment 3
All Top Trailers on Our Channel
Stills
