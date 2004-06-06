Menu
Garfield
Poster of Garfield
5.7 IMDb Rating: 5.1
Kinoafisha Films Garfield

Garfield

Garfield 18+
Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 March 2020
World premiere 6 June 2004
Release date
26 August 2004 Russia 0+
15 July 2004 Argentina
16 September 2004 Australia
20 August 2004 Austria
25 August 2004 Bahrain
26 August 2004 Belarus
18 August 2004 Belgium
16 July 2004 Brazil
27 August 2004 Bulgaria
10 June 2004 Canada
22 July 2004 Chile
17 December 2004 China
25 June 2004 Colombia
12 August 2004 Czechia
8 December 2004 Denmark
16 July 2004 Ecuador
18 August 2004 Egypt
13 August 2004 Estonia
20 August 2004 Finland
4 August 2004 France
18 September 2004 Georgia
17 August 2004 Germany
29 July 2004 Great Britain
17 September 2004 Greece
29 July 2004 Hong Kong
26 August 2004 Hungary
6 August 2004 Iceland
5 November 2004 India
30 July 2004 Ireland
5 August 2004 Israel
24 September 2004 Italy
1 October 2004 Japan
26 August 2004 Kazakhstan
22 September 2004 Kuwait
20 August 2004 Latvia
27 August 2004 Lithuania
31 July 2004 Madagascar
16 July 2004 Mexico
19 August 2004 Netherlands
8 July 2004 New Zealand
27 August 2004 Norway
25 August 2004 Oman
30 July 2004 Panama
22 July 2004 Peru
4 August 2004 Philippines
6 August 2004 Poland
19 August 2004 Portugal
10 June 2004 Romania AP
12 August 2004 Slovakia
5 August 2004 Slovenia
24 September 2004 South Africa
13 August 2004 South Korea
1 September 2004 Spain
20 August 2004 Sweden
24 September 2004 Switzerland
14 October 2004 Thailand
13 August 2004 Turkey
25 August 2004 UAE
11 June 2004 USA
26 August 2004 Ukraine
9 July 2004 Uruguay
20 August 2004 Venezuela
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $203,172,417
Production Twentieth Century Fox, Davis Entertainment
Also known as
Garfield: The Movie, Garfield, Garfield: La película, Гарфилд, Garfield, le film, Garfield: O Filme, Gustaf, 加菲貓, Filmen om Gustaf, Garfield ve filmu, Garfield, i tainia, Garfield: Chú Mèo Siêu Quậy, Garfield: Der Film, Garfield: Il film, Garfield: Η ταινία, Garfildas, Gārfīlds, Karvinen - elokuva, Karvinen elokuva, Kvikmyndin Grettir, Pusur, Ґарфілд, गारफ़ील्ड, ガーフィールド
Director
Peter Hewitt
Cast
Breckin Meyer
Breckin Meyer
Jennifer Love Hewitt
Jennifer Love Hewitt
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Geoffrey Gould
Jerry Houck
Cast and Crew
Cartoon rating

Cartoon reviews

Натали 2 April 2015, 12:51
Через пятнадцать минут начала зевать и ждать, когда фильм закончится. Ничего действительно смешного не увидела. В зал смеялся только один человек -… Read more…
Stills
