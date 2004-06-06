Country USA

Runtime 1 hour 20 minutes

Production year 2004

Online premiere 23 March 2020

World premiere 6 June 2004

MPAA PG

Budget $50,000,000

Worldwide Gross $203,172,417

Production Twentieth Century Fox, Davis Entertainment

Also known as

Garfield: The Movie, Garfield, Garfield: La película, Гарфилд, Garfield, le film, Garfield: O Filme, Gustaf, 加菲貓, Filmen om Gustaf, Garfield ve filmu, Garfield, i tainia, Garfield: Chú Mèo Siêu Quậy, Garfield: Der Film, Garfield: Il film, Garfield: Η ταινία, Garfildas, Gārfīlds, Karvinen - elokuva, Karvinen elokuva, Kvikmyndin Grettir, Pusur, Ґарфілд, गारफ़ील्ड, ガーフィールド