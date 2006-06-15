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Poster of Garfield: A Tail of Two Kitties
6.0
Kinoafisha Films Garfield: A Tail of Two Kitties
6.0

Garfield: A Tail of Two Kitties

, 2006
Garfield: A Tail of Two Kitties
Great Britain, USA / Animation, Family, Comedy / 18+
Poster of Garfield: A Tail of Two Kitties
6.0

Cast

Breckin Meyer
Breckin Meyer
Jon Arbuckle
Jennifer Love Hewitt
Jennifer Love Hewitt
Liz
Billy Connolly
Billy Connolly
Dargis
Lucy Davis
Lucy Davis
Abby
Judi Shekoni
Judi Shekoni
Tim Curry
Tim Curry
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Oliver Muirhead
Veronica Alicino
Veterinary Assistant
Roger Rees
Mr. Hobbs
Bill Murray
Bill Murray
Garfield
Ian Abercrombie
Smithee
Director Tim Hill
Writer Joel Cohen, Alec Sokolow, Jim Davis
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Animated film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2006
World premiere 15 June 2006
Release date
15 August 2006 Russia 16+
3 August 2006 Argentina
14 September 2006 Australia
11 August 2006 Austria
15 August 2006 Belarus
15 June 2006 Brazil
20 July 2008 Chile
11 August 2006 China
30 June 2006 Colombia
10 August 2006 Czechia
21 July 2006 Denmark
11 August 2006 Ecuador
23 August 2006 Egypt
28 July 2006 Estonia
21 July 2006 Finland
19 July 2006 France
15 June 2006 Germany
21 July 2006 Great Britain
21 September 2006 Greece
6 July 2006 Hong Kong
3 August 2006 Hungary
25 August 2006 Iceland
21 July 2006 Ireland
27 July 2006 Israel
18 August 2006 Italy
7 October 2006 Japan
15 August 2006 Kazakhstan
2 August 2006 Kuwait
21 July 2006 Latvia
28 July 2006 Lithuania
10 July 2006 Madagascar
28 July 2006 Mexico
9 August 2006 Netherlands
28 July 2006 Panama
29 June 2006 Peru
21 June 2006 Philippines
28 July 2006 Poland
24 August 2006 Portugal
22 June 2006 Puerto Rico
15 June 2006 Romania AP
15 June 2006 Singapore
10 August 2006 Slovakia
10 August 2006 Slovenia
27 July 2006 South Korea
23 August 2006 Spain
4 August 2006 Sweden
18 August 2006 Switzerland
10 August 2006 Thailand
14 September 2006 Togo
18 August 2006 Turkey
15 June 2006 USA
15 August 2006 Ukraine
30 June 2006 Uruguay
28 July 2006 Venezuela
27 March 2007 Viet Nam
MPAA PG
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $143,325,970
Production Twentieth Century Fox, Davis Entertainment, Dune Entertainment
Also known as
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Cartoon rating

6.0
Rate 23 votes
5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3300 In the Animation genre  379 In the Family genre  327 In the Comedy genre  897 In films of Great Britain  259 In films of USA  1976 In films of 2006  63
Updated 26 December 2023
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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