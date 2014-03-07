Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Poster of Noah
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 5.8
Rate
17 posters
Kinoafisha Films Noah

Noah

Noah 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A man is chosen by his world's creator to undertake a momentous mission before an apocalyptic flood cleanses the world.
Noah - trailer in russian 3
Noah  trailer in russian 3
Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2014
Online premiere 28 March 2014
World premiere 7 March 2014
Release date
27 March 2014 Russia Централ Партнершип 12+
27 March 2014 Argentina
27 March 2014 Australia
27 March 2014 Belarus
9 April 2014 Belgium
28 March 2014 Brazil
26 March 2014 Canada
27 March 2014 Czechia
3 April 2014 Denmark
18 April 2014 Estonia
28 March 2014 Finland
9 April 2014 France
3 April 2014 Germany
4 April 2014 Great Britain
27 March 2014 Greece
7 March 2014 Hong Kong
27 March 2014 Hungary
4 April 2014 Ireland
3 April 2014 Italy
13 June 2014 Japan
27 March 2014 Kazakhstan
28 March 2014 Mexico
10 April 2014 Netherlands
28 March 2014 Norway
10 April 2014 Portugal
28 March 2014 Romania
27 March 2014 Singapore
27 March 2014 Slovakia
20 March 2014 South Korea
4 April 2014 Spain
4 April 2014 Sweden
3 April 2014 Taiwan
10 April 2014 Thailand
4 April 2014 Turkey
28 March 2014 USA
27 March 2014 Ukraine
28 March 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $359,200,044
Production Paramount Pictures, New Regency Productions, Protozoa Pictures
Also known as
Noah, Noé, Noe, Ной, Noa, Đại Hồng Thủy, Ha'maboul, Noa laev, Noass, Noe: Wybrany przez Boga, Nojaus laivas, Nuh, Nuh: Büyük Tufan, Νώε, Ноје, ノア 約束の舟, 挪亞方舟
Director
Darren Aronofsky
Darren Aronofsky
Cast
Russell Crowe
Russell Crowe
Emma Watson
Emma Watson
Jennifer Connelly
Jennifer Connelly
Douglas Booth
Douglas Booth
Logan Lerman
Logan Lerman
Cast and Crew
Similar films for Noah
Exodus: Gods and Kings 6.4
Exodus: Gods and Kings (2014)
The Wave 6.6
The Wave (2015)
The Day After Tomorrow 7.2
The Day After Tomorrow (2004)
Colonia 6.7
Colonia (2015)
The Wrestler 7.7
The Wrestler (2009)
The Fountain 7.2
The Fountain (2006)
Mother! 6.7
Mother! (2017)
Winter's Tale 6.5
Winter's Tale (2014)
The Circle 5.9
The Circle (2017)
Lyogok na pomine 5.0
Lyogok na pomine (2014)
Dracula Untold 6.8
Dracula Untold (2014)
300: Rise of an Empire 6.5
300: Rise of an Empire (2013)

Film rating

6.4
Rate 43 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2843
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Toporock 2 April 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/04/2014 - 15:16:30):1) мы не знаем когда был Ной и был ли вообще. То есть не стыковок полно. Может и Каспийского моря еще не… Read more…
Toporock 18 February 2016, 09:40
Потопы
В конце XIX века христианская общественность была шокирована, узнав, что библейский рассказ о Всемирном потопе, которым Бог погубил все… Read more…
Quotes
Tubal-cain I have men at my back, and you stand alone and defy me?
Noah I'm not alone.
Film Trailers All trailers
Noah - trailer in russian 3
Noah Trailer in russian 3
Noah - russian fragment 3
Noah Russian fragment 3
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Noah
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more