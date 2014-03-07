Country
USA
Runtime
2 hours 18 minutes
Production year
2014
Online premiere
28 March 2014
World premiere
7 March 2014
Release date
|27 March 2014
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|27 March 2014
|Argentina
|
|
|27 March 2014
|Australia
|
|
|27 March 2014
|Belarus
|
|
|9 April 2014
|Belgium
|
|
|28 March 2014
|Brazil
|
|
|26 March 2014
|Canada
|
|
|27 March 2014
|Czechia
|
|
|3 April 2014
|Denmark
|
|
|18 April 2014
|Estonia
|
|
|28 March 2014
|Finland
|
|
|9 April 2014
|France
|
|
|3 April 2014
|Germany
|
|
|4 April 2014
|Great Britain
|
|
|27 March 2014
|Greece
|
|
|7 March 2014
|Hong Kong
|
|
|27 March 2014
|Hungary
|
|
|4 April 2014
|Ireland
|
|
|3 April 2014
|Italy
|
|
|13 June 2014
|Japan
|
|
|27 March 2014
|Kazakhstan
|
|
|28 March 2014
|Mexico
|
|
|10 April 2014
|Netherlands
|
|
|28 March 2014
|Norway
|
|
|10 April 2014
|Portugal
|
|
|28 March 2014
|Romania
|
|
|27 March 2014
|Singapore
|
|
|27 March 2014
|Slovakia
|
|
|20 March 2014
|South Korea
|
|
|4 April 2014
|Spain
|
|
|4 April 2014
|Sweden
|
|
|3 April 2014
|Taiwan
|
|
|10 April 2014
|Thailand
|
|
|4 April 2014
|Turkey
|
|
|28 March 2014
|USA
|
|
|27 March 2014
|Ukraine
|
|
|28 March 2014
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$125,000,000
Worldwide Gross
$359,200,044
Production
Paramount Pictures, New Regency Productions, Protozoa Pictures
Also known as
Noah, Noé, Noe, Ной, Noa, Đại Hồng Thủy, Ha'maboul, Noa laev, Noass, Noe: Wybrany przez Boga, Nojaus laivas, Nuh, Nuh: Büyük Tufan, Νώε, Ноје, ノア 約束の舟, 挪亞方舟
В конце XIX века христианская общественность была шокирована, узнав, что библейский рассказ о Всемирном потопе, которым Бог погубил все… Read more…