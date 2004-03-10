ProductionStrike Entertainment, New Amsterdam Entertainment, Metropolitan Filmexport
Also known as
Dawn of the Dead, El amanecer de los muertos, Zora živih mrtvaca, Рассвет мертвецов, Amanecer de los muertos, Bình Minh Chết, Die Nacht der Zombies, Dimineata mortii, Holtak hajnala, Kuolleiden aamunkoitto, L'alba dei morti viventi, L'Armée des morts, L'aube des morts, Madrugada dos Mortos, Miroņu rītausma, Murdalar tongi, Numirėlių aušra, O Renascer dos Mortos, Ölülerin Şafağı, Ölülərin sübhü, Surnute koidik, Świt żywych trupów, To xypnima ton nekron, Úsvit mrtvých, Úsvit mŕtvych, Zack Snyder's Dawn of the Dead, Zora živih mrtvecev, Το ξύπνημα των νεκρών, Зора живих мртваца, Зората на мъртвите, Өлілер таңы, Світанок мерців, डॉन ऑफ़ द डेड, ドーン・オブ・ザ・デッド, 活人生吃, Svitanok mertsiv, To Xýpnima ton Nekrón, Zora mrtvaca, 活死人黎明, 活死人凶間, Rassvet mertvetsov, Zorata na mŭrtvite