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Poster of Dawn of the Dead
7.5
Kinoafisha Films Dawn of the Dead
7.5

Dawn of the Dead

, 2004
Dawn of the Dead
USA / Action, Horror, Thriller, Drama / 18+
Poster of Dawn of the Dead
7.5

Synopsis

A nurse, a policeman, a young married couple, a salesman, and other survivors of a worldwide plague that is producing aggressive, flesh-eating zombies, take refuge in a mega Midwestern shopping mall.

Cast

Sarah Polley
Sarah Polley
Ana
Jake Weber
Jake Weber
Michael
Ty Burrell
Ty Burrell
Steve
Michael Kelly
Michael Kelly
CJ
Lindy Booth
Lindy Booth
Nicole
Kim Poirier
Boyd Banks
Hannah Lochner
Tom Savini
Kevin Zegers
Kevin Zegers
Terry
Ving Rhames
Ving Rhames
Kenneth
Mekhi Phifer
Mekhi Phifer
Andre
Director Zack Snyder
Writer George A. Romero, James Gunn
Composer Tyler Bates
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2004
World premiere 10 March 2004
Release date
15 April 2004 Russia 16+
22 April 2004 Argentina
10 June 2004 Australia
16 April 2004 Austria
30 June 2004 Bahrain
15 April 2004 Belarus
30 June 2004 Belgium
23 April 2004 Brazil
11 June 2004 Bulgaria
19 March 2004 Canada
8 July 2004 Chile
29 April 2004 Croatia
17 June 2004 Czechia
30 June 2004 Denmark
2 June 2004 Egypt
30 July 2004 Finland
30 June 2004 France
15 April 2004 Germany
26 March 2004 Great Britain
18 June 2004 Greece
15 April 2004 Hong Kong
15 July 2004 Hungary
2 April 2004 Iceland
26 March 2004 Ireland
1 July 2004 Israel
23 April 2004 Italy
15 May 2004 Japan
15 April 2004 Kazakhstan
31 March 2004 Mexico
29 April 2004 Netherlands
25 June 2004 Norway
4 June 2004 Panama
30 June 2004 Philippines
11 June 2004 Poland
22 April 2004 Portugal
22 April 2004 Singapore
17 June 2004 Slovakia
14 May 2004 South Korea
23 April 2004 Spain
25 June 2004 Sweden
30 June 2004 Switzerland
23 April 2004 Taiwan
9 April 2004 Thailand
9 April 2004 Turkey
5 May 2004 UAE
19 March 2004 USA
15 April 2004 Ukraine
18 June 2004 Uruguay
MPAA R
Budget $26,000,000
Worldwide Gross $102,280,401
Production Strike Entertainment, New Amsterdam Entertainment, Metropolitan Filmexport
Also known as
Dawn of the Dead, El amanecer de los muertos, Zora živih mrtvaca, Рассвет мертвецов, Amanecer de los muertos, Bình Minh Chết, Die Nacht der Zombies, Dimineata mortii, Holtak hajnala, Kuolleiden aamunkoitto, L'alba dei morti viventi, L'Armée des morts, L'aube des morts, Madrugada dos Mortos, Miroņu rītausma, Murdalar tongi, Numirėlių aušra, O Renascer dos Mortos, Ölülerin Şafağı, Ölülərin sübhü, Surnute koidik, Świt żywych trupów, To xypnima ton nekron, Úsvit mrtvých, Úsvit mŕtvych, Zack Snyder's Dawn of the Dead, Zora živih mrtvecev, Το ξύπνημα των νεκρών, Зора живих мртваца, Зората на мъртвите, Өлілер таңы, Світанок мерців, डॉन ऑफ़ द डेड, ドーン・オブ・ザ・デッド, 活人生吃, Svitanok mertsiv, To Xýpnima ton Nekrón, Zora mrtvaca, 活死人黎明, 活死人凶間, Rassvet mertvetsov, Zorata na mŭrtvite

Film rating

7.5
Rate 24 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  928 In the Action genre  213 In the Horror genre  48 In the Thriller genre  174 In the Drama genre  432 In films of USA  588 In films of 2004  20
Updated 21 January 2025
Listen to the
soundtrack Dawn of the Dead

Quotes

Ana The bleeding's not gonna stop on its own. I need to stich his arm.
CJ What are you, a fucking doctor?
Ana No, I'm a fucking nurse.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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