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Poster of Land of the Dead
6.4
Kinoafisha Films Land of the Dead
6.4

Land of the Dead

, 2005
Land of the Dead
USA, Canada, France / Thriller, Action, Drama, Horror / 18+
Poster of Land of the Dead
6.4

Cast

Pedro Miguel Arce
Asia Argento
Asia Argento
Slack
Simon Baker
Simon Baker
Riley Denbo
Boyd Banks
Butcher
Darrin Brown
Eugene Clark
Big Daddy
Jason Gautreau
Dennis Hopper
Dennis Hopper
Kaufman
Robert Joy
Charlie
John Leguizamo
John Leguizamo
Cholo DeMora
Christopher Russell
Christopher Russell
Tom Savini
Director George A. Romero
Writer George A. Romero
Composer Reinhold Heil, Johnny Klimek
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada / France
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2005
World premiere 18 June 2005
Release date
4 August 2005 Russia UPI 16+
21 July 2005 Argentina
4 August 2005 Australia
2 September 2005 Austria
4 August 2005 Belarus
10 August 2005 Belgium
22 July 2005 Brazil
16 September 2005 Bulgaria
24 June 2005 Canada
17 November 2005 Czechia
29 July 2005 Denmark
24 August 2005 Egypt
19 August 2005 Estonia
5 August 2005 Finland
10 August 2005 France
1 September 2005 Germany
23 September 2005 Great Britain
18 August 2005 Greece
11 August 2005 Hong Kong
11 August 2005 Hungary
2 September 2005 Iceland
23 September 2005 Ireland
15 July 2005 Italy
27 August 2005 Japan
4 August 2005 Kazakhstan
1 September 2005 Lebanon
8 September 2005 Netherlands
4 August 2005 New Zealand
22 July 2005 Norway
19 August 2005 Panama
21 September 2005 Philippines
5 August 2005 Poland
1 September 2005 Portugal
9 September 2005 Romania
11 August 2005 Singapore
16 February 2006 Slovakia
2 September 2005 South Korea
9 September 2005 Spain
19 August 2005 Sweden
1 September 2005 Switzerland
5 August 2005 Turkey
24 June 2005 USA
4 August 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $47,074,133
Production Universal Pictures, Atmosphere Entertainment MM, Romero-Grunwald Productions
Also known as
Land of the Dead, Tierra de los muertos, Terra dos Mortos, Dead Reckoning, Dezela zivih mrtvecev, George A. Romero's Land of the Dead, Holtak földje, I gi ton zontanon nekron, Kuolleiden valtakunta, La terra dei morti viventi, La terre des morts, La tierra de los muertos vivientes, Le Territoire des morts, Mirusiųjų žemė, Murdon Ka Shahar, Ölüler Ülkesi, Sarzamin e Mordegan, Surnute maa, Tărâmul morţii, Twilight of the Dead, Vùng Đất Chết, Zeme mrtvých, Zemlja živih mrtvaca, Ziemia żywych trupów, Η γη των ζωντανών νεκρών, Земля мертвих, Земля мертвых, Земља живих мртваца, Земята на мъртвите, Країна мертвих, ランド・オブ・ザ・デッド, 活屍禁區, 活死人地带, Land of the dead (le territoire des morts), 活尸禁区, Land Of The Dead - UR, George A. Romero's - Land of the Dead

Film rating

6.4
Rate 16 votes
6.2 IMDb
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Updated 5 February 2025
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soundtrack Land of the Dead
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