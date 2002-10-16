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Poster of 28 Days Later...
7.5
Kinoafisha Films 28 Days Later...
7.5

28 Days Later...

, 2002
28 Days Later...
Great Britain / Sci-Fi, Drama / 18+
Poster of 28 Days Later...
7.5

Synopsis

Four weeks after a mysterious, incurable virus spreads throughout the UK, a handful of survivors try to find sanctuary.

Cast

Cillian Murphy
Cillian Murphy
Jim
Naomie Harris
Naomie Harris
Selena
Noah Huntley
Noah Huntley
Mark
Christopher Dunn
Jim's Father
Emma Hitching
Alexander Delamere
Kim McGarrity
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Megan Burns
Jukka Hiltunen
Activist
David Schneider
Scientist
Justin Hackney
Director Danny Boyle
Writer Alex Garland
Composer John Murphy
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2002
Online premiere 21 March 2014
World premiere 16 October 2002
Release date
29 January 2004 Russia 16+
16 October 2003 Argentina
31 October 2002 Australia
6 June 2003 Austria
29 January 2004 Belarus
16 April 2003 Belgium
29 August 2003 Brazil
25 April 2003 Bulgaria
6 December 2002 Cameroon
27 June 2003 Canada
29 May 2003 Czechia
28 February 2003 Denmark
11 April 2003 Estonia
28 February 2003 Finland
28 May 2003 France
5 June 2003 Germany
1 November 2002 Great Britain
31 January 2003 Greece
27 February 2003 Hungary
22 August 2003 Iceland
28 February 2004 Indonesia
1 November 2002 Ireland
11 September 2003 Israel
13 June 2003 Italy
23 August 2003 Japan
27 February 2004 Kazakhstan 16+
22 May 2025 Latvia N16
13 February 2003 Lithuania
15 August 2003 Mexico
28 May 2003 Netherlands
9 October 2003 New Zealand
28 February 2003 Norway
5 September 2003 Panama
21 August 2003 Peru
2 July 2003 Philippines
30 May 2003 Poland
21 March 2003 Portugal
21 May 2025 Puerto Rico R
28 September 2003 Singapore
29 May 2003 Slovakia 15
25 April 2003 South Africa
17 July 2003 South Korea
18 July 2003 Spain
14 February 2003 Sweden
17 July 2003 Switzerland
24 October 2003 Taiwan
11 July 2003 Turkey
27 June 2003 USA
29 January 2004 Ukraine
21 May 2025 Virgin Islands (U.S.) R
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $74,945,045
Production Fox Searchlight Pictures, DNA Films, British Film Council
Also known as
28 Days Later, 28 Days Later..., Exterminio, 28 dagar senare, 28 jours plus tard, 28 дней спустя, 28 dage senere, 28 dager senere, 28 dana kasnije, 28 Days Later ..., 28 Dias Depois, 28 días después, 28 dienas vēlāk, 28 dienos po..., 28 dní poté, 28 dni pozneje, 28 dni później, 28 giorni dopo, 28 gün sonra, 28 kundan so'ng, 28 meres meta, 28 nappal később, 28 Ngày Sau, 28 päeva hiljem, 28 päivää myöhemmin, 28 Rooz Bad..., 28 Tage später, 28 μέρες μετά, 28 дана касније, 28 дни по-късно, 28 днів потому, 28 күннен кейін, 28 दिन बाद, 28天毀滅倒數, 28日後..., Devastación, Dupa 28 de zile, Extermínio, O 28 dní..., 惊变28天, 28 يوما لاحقا, Extermínio: Os Dias Estão Contados, 28 วันให้หลัง เชื้อเขมือบคน, 28 kundan so‘ng, 28日後, 28일 후..., 28 жылдан кейін, Devastación: 28 días después

Film rating

7.5
Rate 21 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1019 In the Sci-Fi genre  136 In the Drama genre  476 In films of Great Britain  89 In films of 2002  15
Updated 31 October 2025

Quotes

[Jim finds his dead mother who holds a photo of him, reading the words his mother wrote on the back]
Jim's Mother 'With endless love, we left you sleeping. Now we're sleeping with you. Don't wake up. X'
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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