|29 January 2004
|Russia
|16+
|16 October 2003
|Argentina
|31 October 2002
|Australia
|6 June 2003
|Austria
|29 January 2004
|Belarus
|16 April 2003
|Belgium
|29 August 2003
|Brazil
|25 April 2003
|Bulgaria
|6 December 2002
|Cameroon
|27 June 2003
|Canada
|29 May 2003
|Czechia
|28 February 2003
|Denmark
|11 April 2003
|Estonia
|28 February 2003
|Finland
|28 May 2003
|France
|5 June 2003
|Germany
|1 November 2002
|Great Britain
|31 January 2003
|Greece
|27 February 2003
|Hungary
|22 August 2003
|Iceland
|28 February 2004
|Indonesia
|1 November 2002
|Ireland
|11 September 2003
|Israel
|13 June 2003
|Italy
|23 August 2003
|Japan
|27 February 2004
|Kazakhstan
|16+
|22 May 2025
|Latvia
|N16
|13 February 2003
|Lithuania
|15 August 2003
|Mexico
|28 May 2003
|Netherlands
|9 October 2003
|New Zealand
|28 February 2003
|Norway
|5 September 2003
|Panama
|21 August 2003
|Peru
|2 July 2003
|Philippines
|30 May 2003
|Poland
|21 March 2003
|Portugal
|21 May 2025
|Puerto Rico
|R
|28 September 2003
|Singapore
|29 May 2003
|Slovakia
|15
|25 April 2003
|South Africa
|17 July 2003
|South Korea
|18 July 2003
|Spain
|14 February 2003
|Sweden
|17 July 2003
|Switzerland
|24 October 2003
|Taiwan
|11 July 2003
|Turkey
|27 June 2003
|USA
|29 January 2004
|Ukraine
|21 May 2025
|Virgin Islands (U.S.)
|R
The sequence in which Jim and Selena celebrate with Frank and Hannah was filmed on 11 September 2001. Danny Boyle commented that it felt profoundly odd to be filming a celebratory scene on that particular day.