|19 February 2004
|Russia
|12+
|5 February 2004
|Argentina
|5 February 2004
|Australia
|9 April 2004
|Austria
|25 February 2004
|Bahrain
|19 February 2004
|Belarus
|17 March 2004
|Belgium
|20 February 2004
|Brazil
|27 February 2004
|Bulgaria
|21 May 2004
|Chile
|20 February 2004
|Colombia
|26 February 2004
|Croatia
|12 February 2004
|Czechia
|2 April 2004
|Ecuador
|7 December 2004
|Egypt
|20 February 2004
|Estonia
|19 March 2004
|Finland
|3 March 2004
|France
|8 April 2004
|Germany
|30 January 2004
|Great Britain
|13 February 2004
|Greece
|18 March 2004
|Hong Kong
|4 March 2004
|Hungary
|30 January 2004
|Iceland
|26 March 2004
|India
|30 January 2004
|Ireland
|26 February 2004
|Israel
|27 February 2004
|Italy
|11 February 2004
|Jamaica
|15 May 2004
|Japan
|25 February 2004
|Jordan
|19 February 2004
|Kazakhstan
|12+
|20 February 2004
|Kenya
|27 February 2004
|Latvia
|12 February 2004
|Lebanon
|5 March 2004
|Lithuania
|18 March 2004
|Malaysia
|26 February 2004
|Netherlands
|4 March 2004
|New Zealand
|12 March 2004
|Norway
|25 February 2004
|Oman
|22 April 2004
|Peru
|27 February 2004
|Poland
|5 February 2004
|Portugal
|20 February 2004
|Romania
|4 March 2004
|Serbia
|26 February 2004
|Singapore
|12 February 2004
|Slovakia
|12 February 2004
|Slovenia
|19 March 2004
|South Africa
|5 March 2004
|South Korea
|5 March 2004
|Spain
|27 February 2004
|Sweden
|25 March 2004
|Switzerland
|19 March 2004
|Taiwan
|27 February 2004
|Thailand
|11 February 2004
|Trinidad and Tobago
|26 March 2004
|UAE
|9 January 2004
|USA
|19 February 2004
|Ukraine
|12 March 2004
|Uruguay
|14 May 2004
|Venezuela
The gag of an elephant defecating whilst Edward was daydreaming wasn’t in the script. The film crew found it hugely funny and promptly pulled the camera back to capture the entire incident.