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Poster of Big Fish
7.9
Kinoafisha Films Big Fish
7.9

Big Fish

, 2003
Big Fish
USA / Adventure, Fairy Tale, Comedy, Drama / 18+
Poster of Big Fish
7.9

Synopsis

A frustrated son tries to determine the fact from fiction in his dying father's life.

Cast

Ewan McGregor
Ewan McGregor
Ed Bloom (young)
Albert Finney
Ed Bloom (senior)
Billy Crudup
Billy Crudup
Will Bloom
Alison Lohman
Alison Lohman
Sandra Bloom (young)
Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter
Jenny (young & senior) & The Witch
Jeff Campbell
Danny DeVito
Danny DeVito
Jessica Lange
Jessica Lange
Sandra Bloom (senior)
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Robert Guillaume
Robert Guillaume
Dr. Bennett (senior)
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Josephine
Matthew McGrory
Karl the Giant
Director Tim Burton
Writer John August, Daniel Wallace
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2003
Online premiere 27 February 2015
World premiere 10 December 2003
Release date
19 February 2004 Russia 12+
5 February 2004 Argentina
5 February 2004 Australia
9 April 2004 Austria
25 February 2004 Bahrain
19 February 2004 Belarus
17 March 2004 Belgium
20 February 2004 Brazil
27 February 2004 Bulgaria
21 May 2004 Chile
20 February 2004 Colombia
26 February 2004 Croatia
12 February 2004 Czechia
2 April 2004 Ecuador
7 December 2004 Egypt
20 February 2004 Estonia
19 March 2004 Finland
3 March 2004 France
8 April 2004 Germany
30 January 2004 Great Britain
13 February 2004 Greece
18 March 2004 Hong Kong
4 March 2004 Hungary
30 January 2004 Iceland
26 March 2004 India
30 January 2004 Ireland
26 February 2004 Israel
27 February 2004 Italy
11 February 2004 Jamaica
15 May 2004 Japan
25 February 2004 Jordan
19 February 2004 Kazakhstan 12+
20 February 2004 Kenya
27 February 2004 Latvia
12 February 2004 Lebanon
5 March 2004 Lithuania
18 March 2004 Malaysia
26 February 2004 Netherlands
4 March 2004 New Zealand
12 March 2004 Norway
25 February 2004 Oman
22 April 2004 Peru
27 February 2004 Poland
5 February 2004 Portugal
20 February 2004 Romania
4 March 2004 Serbia
26 February 2004 Singapore
12 February 2004 Slovakia
12 February 2004 Slovenia
19 March 2004 South Africa
5 March 2004 South Korea
5 March 2004 Spain
27 February 2004 Sweden
25 March 2004 Switzerland
19 March 2004 Taiwan
27 February 2004 Thailand
11 February 2004 Trinidad and Tobago
26 March 2004 UAE
9 January 2004 USA
19 February 2004 Ukraine
12 March 2004 Uruguay
14 May 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $122,936,053
Production Columbia Pictures, Jinks/Cohen Company, The Zanuck Company
Also known as
Big Fish, El gran pez, Velká ryba, Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht, Big Fish - Le storie di una vita incredibile, Big Fish: La légende du gros poisson, Büyük Balık, Cá Lớn, Duża ryba, Krupna riba, Lielā zivs, Mahi-ye Bozorg, Mano gyvenimo žuvis, Nagy hal, O Grande Peixe, Peixe Grande, Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas, Periya Min, Peștele cel Mare, Suur kala, Velika riba, Απίθανες ιστορίες, Велика риба, Голяма риба, Крупна риба, Крупная рыба, बिग फिश, 빅 피쉬, ビッグ・フィッシュ, 大智若魚, 大鱼, Apíthanes istoríes, Golyama riba, Velyka ryba, Big Fish - An adventure as big as life itself, Krupnaya ryba, 大智若鱼

Film rating

7.9
Rate 37 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  403 In the Adventure genre  112 In the Fairy Tale genre  22 In the Comedy genre  87 In the Drama genre  176 In films of USA  275 In films of 2003  8
Updated 4 September 2023
Listen to the
soundtrack Big Fish

Quotes

Senior Ed Bloom They say when you meet the love of your life, time stops, and that's true. What they don't tell you is that when it starts again, it moves extra fast to catch up.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The gag of an elephant defecating whilst Edward was daydreaming wasn’t in the script. The film crew found it hugely funny and promptly pulled the camera back to capture the entire incident.

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