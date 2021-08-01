Menu
IMDb Rating: 7.4
Beetlejuice

Beetlejuice

Beetlejuice 18+
Synopsis

When a recently-deceased ghost couple find their now-vacant home invaded by an obnoxious family, they hire a sleazy ghost who gets rid of humans to help them.
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1988
Online premiere 1 August 2021
World premiere 29 March 1988
Release date
29 March 1988 Russia 12+
8 September 1988 Australia
10 November 1988 Brazil
7 December 1988 Denmark
15 August 2024 Dominican Republic
5 September 2024 Finland 12
14 December 1988 France
10 November 1988 Germany
26 October 2018 Great Britain
10 April 2024 Iceland Unrated
4 August 1989 India
19 August 1988 Ireland
8 September 1988 Italy
17 December 1988 Japan R15+
29 March 1988 Kazakhstan
16 December 1988 Mexico AA
22 December 1989 Netherlands
21 December 2023 Poland
27 January 1989 Portugal
22 July 1988 Spain
19 August 1988 Sweden
5 November 1988 Thailand
30 March 1988 USA
29 March 1988 Ukraine
MPAA PG
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $74,853,366
Production The Geffen Company
Also known as
Beetlejuice, Beetle Juice, Beetlejuice, el superfantasma, Битлджус, Битлджюс, Beetlejuice - Kísértethistória, Beetlejuice - Os Fantasmas Divertem-se, Beetlejuice - Spiritello porcello, Beetlejuice: El superfantasma, Bételgeuse, Beterböcek, Bitelchús, Bitera Rasa, Bitlcus, Bitlđus, Bītldžūss, Bitlijus, Bitljus, Bubimir, Lottergeist Beetlejuice, Mardikamahl, Ngôi Nhà Ma, Os Fantasmas Divertem-se, Os Fantasmas se Divertem, Sok z żuka, The Maitlands, Vabalų sultys, Vant Jyus, Vantu Caru, Viatã de stafie, Ο Σκαθαροζούμης, Бийтълджус, Битлђус, Битлҷус, Бітлджус, Бітлджюс, Жучиный сок, बीटलजूस, 비틀쥬스, ビートルジュース, 嘩鬼家族, 陰間大法師
Director
Tim Burton
Cast
Alec Baldwin
Geena Davis
Michael Keaton
Winona Ryder
Sylvia Sidney
Cast and Crew
Film rating

7.7
21 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  627
Film Reviews

Perfect blue 25 September 2024, 14:49
Один из любимых фильмов, просто обожаю его. Поэтому пока не смотрю новый фильм, боюсь, что он не попадёт в атмосферу и подпортит впечатление
Киноафиша.инфо 25 September 2024, 19:01
Отбросьте страх и скорее в кинотеатр!
Quotes
Adam What are your qualifications?
Beetlejuice Ah. Well... I attended Juilliard... I'm a graduate of the Harvard business school. I travel quite extensively. I lived through the Black Plague and had a pretty good time during that. I've seen the EXORCIST ABOUT A HUNDRED AND SIXTY-SEVEN TIMES, AND IT KEEPS GETTING FUNNIER EVERY SINGLE TIME I SEE IT... NOT TO MENTION THE FACT THAT YOU'RE TALKING TO A DEAD GUY... NOW WHAT DO YOU THINK? You think I'm qualified?
