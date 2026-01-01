Menu
Awards and nominations of Big Fish 2003

Academy Awards, USA 2004 Academy Awards, USA 2004
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Song
Nominee
 Best Original Score
Nominee
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Best Film
Nominee
 Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
 Best Screenplay (Adapted)
Nominee
 Best Supporting Actor
Nominee
 Best Make Up/Hair
Nominee
 Best Production Design
Nominee
 Best Make Up/Hair
Nominee
 David Lean Award for Direction
Nominee
