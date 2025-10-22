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Poster of Ed Wood
7.8
Kinoafisha Films Ed Wood
7.8

Ed Wood

, 1994
Ed Wood
USA / Biography, Comedy, Drama / 18+
Poster of Ed Wood
7.8

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Ed Wood
Martin Landau
Martin Landau
Bela Lugosi
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Dolores Fuller
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Kathy O'Hara
Bill Murray
Bill Murray
Bunny Breckinridge
Jeffrey Jones
Jeffrey Jones
Criswell
G. D. Spradlin
Reverend Lemon
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Orson Welles
Mike Starr
Georgie Weiss
Max Casella
Max Casella
Paul Marco
Director Tim Burton
Writer Scott Alexander, Larry Karaszewski, Rudolph Grey
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1994
World premiere 23 September 1994
Release date
23 September 1994 Russia 16+
6 April 1995 Argentina +13
29 June 1995 Australia M
27 September 1994 Brazil
7 October 1994 Canada
7 September 1995 Czechia 12+
11 August 1995 Denmark
24 November 1995 Finland K-12
21 June 1995 France
13 July 1995 Germany
26 May 1995 Great Britain
29 September 1995 Greece
8 June 1995 Hungary
26 May 1995 Ireland
27 May 1995 Italy
2 September 1995 Japan
23 September 1994 Kazakhstan
1 June 1995 Netherlands
9 June 1995 Poland 16
2 June 1995 Portugal M/12
2 June 1995 Sweden 11
9 June 1995 Turkey
27 September 1994 USA
23 September 1994 Ukraine
24 August 1995 Uruguay
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $5,888,353
Production Touchstone Pictures, Tim Burton Productions, DiNovi Pictures
Also known as
Ed Wood, Edas Vudas, Kẻ Bất Tài, Ед Вуд, Ед Вуд/Ed Vud, Ед Ууд, Эд Вуд, एड वुड, エド・ウッド, 艾德伍德, 에드 우드, Ed Vud, 艾得伍德, 艾活传

Film rating

7.8
Rate 14 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 22 October 2025

Quotes

Orson Welles Visions are worth fighting for. Why spend your life making someone else's dreams?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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