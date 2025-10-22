Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 4 minutes
Production year
1994
World premiere
23 September 1994
Release date
|23 September 1994
|Russia
|
|16+
|6 April 1995
|Argentina
|
|+13
|29 June 1995
|Australia
|
|M
|27 September 1994
|Brazil
|
|
|7 October 1994
|Canada
|
|
|7 September 1995
|Czechia
|
|12+
|11 August 1995
|Denmark
|
|
|24 November 1995
|Finland
|
|K-12
|21 June 1995
|France
|
|
|13 July 1995
|Germany
|
|
|26 May 1995
|Great Britain
|
|
|29 September 1995
|Greece
|
|
|8 June 1995
|Hungary
|
|
|26 May 1995
|Ireland
|
|
|27 May 1995
|Italy
|
|
|2 September 1995
|Japan
|
|
|23 September 1994
|Kazakhstan
|
|
|1 June 1995
|Netherlands
|
|
|9 June 1995
|Poland
|
|16
|2 June 1995
|Portugal
|
|M/12
|2 June 1995
|Sweden
|
|11
|9 June 1995
|Turkey
|
|
|27 September 1994
|USA
|
|
|23 September 1994
|Ukraine
|
|
|24 August 1995
|Uruguay
|
|
MPAA
R
Budget
$18,000,000
Worldwide Gross
$5,888,353
Production
Touchstone Pictures, Tim Burton Productions, DiNovi Pictures
Also known as
Ed Wood, Edas Vudas, Kẻ Bất Tài, Ед Вуд, Ед Вуд/Ed Vud, Ед Ууд, Эд Вуд, एड वुड, エド・ウッド, 艾德伍德, 에드 우드, Ed Vud, 艾得伍德, 艾活传