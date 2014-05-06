Menu
Jurassic Park
Poster of Jurassic Park
Poster of Jurassic Park
8.1 IMDb Rating: 8.2
Jurassic Park

Jurassic Park

Jurassic Park 18+
Synopsis

During a preview tour, a theme park suffers a major power breakdown that allows its cloned dinosaur exhibits to run amok.
Jurassic Park - trailer in russian
Jurassic Park  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1993
Online premiere 6 May 2014
World premiere 9 June 1993
Release date
4 April 2013 Russia 6+
15 July 1993 Argentina
2 September 1993 Australia
25 June 1993 Brazil
17 September 1993 Bulgaria
11 June 1993 Canada 18A
2 July 1993 Colombia
14 October 1993 Czechia
17 September 1993 Denmark
5 November 1993 Djibouti
4 October 1993 Egypt
3 September 1993 Finland
20 October 1993 France
2 September 1993 Germany
16 July 1993 Great Britain
30 September 1993 Greece
4 April 2013 Hong Kong
24 September 1993 Hungary
26 November 2025 Iceland 12 year age limit
15 April 1994 India
16 July 1993 Ireland
17 September 1993 Italy
24 July 1993 Japan
4 April 2013 Kazakhstan
4 October 1993 Kenya
22 October 1993 Lebanon
23 August 2013 Mexico A
20 October 1993 Monaco
28 April 2015 Netherlands
20 August 1993 New Zealand
3 September 1993 Norway
15 April 1994 Pakistan
11 August 1993 Philippines
3 September 1993 Poland
1 October 1993 Portugal
11 March 1994 Romania
17 July 1993 South Korea
30 September 1993 Spain
15 April 1994 Sri Lanka
5 June 2013 Sweden
17 July 1993 Taiwan, Province of China 保護級
31 July 1993 Thailand
10 September 1993 Turkey
11 June 1993 USA
4 April 2013 Ukraine
11 August 1993 Venezuela
7 June 2013 Viet Nam
4 October 1993 Zimbabwe
MPAA PG-13
Budget $63,000,000
Worldwide Gross $1,104,379,926
Production Universal Pictures, Amblin Entertainment
Also known as
Jurassic Park, Parque Jurásico, Jurassic Park 3D, Jurski park, Jurský park, Парк юрского периода, 侏羅紀公園, Công Viên Kỷ Jura, JP, Juras laikmeta parks, Jurashikku pâku, Jurassic Park - Collector's Edition, Jurassic Park - Parque dos Dinossauros, Jurassic Park (Parque Jurásico), Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros, Juros periodo parkas, Jyuragi gongwon, Le parc jurassique, Parc Juràssic, Park Ha-Yura, Park Jurajski, Parque dos Dinossauros, Parque Jurássico, Sauruste park, Yura davriga sayohat, Yura dövrü parkı, Zhuluoji gongyuan, Джурасик парк, Парк из доба јуре, Парк Юрського періоду, Юра кезеңінің саябағы, जुरासिक पार्क, ジュラシック・パーク, 侏罗纪公园, 侏羅紀公園3D
Director
Steven Spielberg
Steven Spielberg
Cast
Sam Neill
Sam Neill
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Joseph Mazzello
Joseph Mazzello
Ariana Richards
Ariana Richards
Wayne Knight
Wayne Knight
Film rating

8.1
Rate 14 votes
8.2 IMDb
Jurassic Park - trailer in russian
Jurassic Park Trailer in russian
