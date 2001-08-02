Menu
7.6 IMDb Rating: 7.6
Rate
8 posters
Tickets from 650 ₽
Kinoafisha Films The Others

The Others

The Others 18+
Tickets from 650 ₽

Synopsis

A woman who lives in a darkened old house with her two photosensitive children becomes convinced that her family home is haunted.
The Others - trailer in russian. перевыпуск
The Others  trailer in russian. перевыпуск
Country Spain / France / USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2001
World premiere 2 August 2001
Release date
12 February 2026 Russia World Pictures 18+
4 October 2001 Argentina
8 November 2001 Australia
11 January 2002 Austria
16 January 2002 Belgium
1 November 2001 Brazil
9 November 2001 Colombia
1 March 2002 Cyprus
7 March 2002 Czechia
31 May 2002 Denmark
16 January 2002 Egypt
18 January 2002 Estonia
15 March 2002 Finland
26 December 2001 France
10 January 2002 Germany
2 November 2001 Great Britain
14 December 2001 Greece
25 October 2001 Hong Kong
14 March 2002 Hungary
2 November 2001 Iceland
2 November 2001 Ireland
27 December 2001 Israel
14 September 2001 Italy
27 April 2002 Japan
27 December 2001 Kazakhstan 16+
16 April 2002 Kuwait
8 February 2002 Lithuania
3 January 2002 Malaysia
2 November 2001 Mexico
29 November 2001 Netherlands
22 February 2002 Norway
29 November 2001 Peru
20 February 2002 Philippines
4 January 2002 Poland
2 August 2001 Portugal
20 December 2001 Singapore
11 January 2002 South Africa
11 January 2002 South Korea
7 September 2001 Spain
15 February 2002 Sweden
26 December 2001 Switzerland
19 October 2001 Taiwan
28 December 2001 Turkey
10 August 2001 USA
27 December 2001 Ukraine
19 October 2001 Uruguay
31 October 2001 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $210,002,906
Production Cruise/Wagner Productions, Sogecine, Las Producciones del Escorpión
Also known as
The Others, Los otros, Nevidljivi, Ceilalti, Citi, Diğerleri, es sofom ipova, Ha-Aherim, Inni, Kiti, Les autres, Más világ, Ngôi Nhà Toàn Ma, Oi alloi, Os Outros, Skhvebi, Teised, The Darkness, The Others - Os Outros, Tí druhí, Ti druzí, Uljezi, Vsiljivci, Οι άλλοι, Другие, Другите, Духови у нама, Інші, 디 아더스, アザーズ, 不速之嚇, 神鬼第六感
Director
Alejandro Amenabar
Alejandro Amenabar
Cast
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Christopher Eccleston
Christopher Eccleston
Alakina Mann
Elaine Cassidy
Elaine Cassidy
James Bentley
Cast and Crew
Film rating

7.6
Rate 75 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  734
Film Reviews

Vladimir 13 June 2023, 11:22
Спустя уже более двадцати лет фильм по-прежнему, наверно, можно считать одним из запоминающихся ужастиков. Даже сами "пугалки" вставлены… Read more…
The Others - trailer in russian. перевыпуск
The Others Trailer in russian. перевыпуск
The Others - trailer
The Others Trailer
Listen to the
soundtrack The Others
Stills

