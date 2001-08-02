Film Reviews
Vladimir 13 June 2023, 11:22
Спустя уже более двадцати лет фильм по-прежнему, наверно, можно считать одним из запоминающихся ужастиков. Даже сами "пугалки" вставлены… Read more…
|12 February 2026
|Russia
|World Pictures
|18+
|4 October 2001
|Argentina
|8 November 2001
|Australia
|11 January 2002
|Austria
|16 January 2002
|Belgium
|1 November 2001
|Brazil
|9 November 2001
|Colombia
|1 March 2002
|Cyprus
|7 March 2002
|Czechia
|31 May 2002
|Denmark
|16 January 2002
|Egypt
|18 January 2002
|Estonia
|15 March 2002
|Finland
|26 December 2001
|France
|10 January 2002
|Germany
|2 November 2001
|Great Britain
|14 December 2001
|Greece
|25 October 2001
|Hong Kong
|14 March 2002
|Hungary
|2 November 2001
|Iceland
|2 November 2001
|Ireland
|27 December 2001
|Israel
|14 September 2001
|Italy
|27 April 2002
|Japan
|27 December 2001
|Kazakhstan
|16+
|16 April 2002
|Kuwait
|8 February 2002
|Lithuania
|3 January 2002
|Malaysia
|2 November 2001
|Mexico
|29 November 2001
|Netherlands
|22 February 2002
|Norway
|29 November 2001
|Peru
|20 February 2002
|Philippines
|4 January 2002
|Poland
|2 August 2001
|Portugal
|20 December 2001
|Singapore
|11 January 2002
|South Africa
|11 January 2002
|South Korea
|7 September 2001
|Spain
|15 February 2002
|Sweden
|26 December 2001
|Switzerland
|19 October 2001
|Taiwan
|28 December 2001
|Turkey
|10 August 2001
|USA
|27 December 2001
|Ukraine
|19 October 2001
|Uruguay
|31 October 2001
|Venezuela