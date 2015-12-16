|7 January 2016
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|18+
|28 January 2016
|Argentina
|7 January 2016
|Australia
|22 January 2016
|Austria
|7 January 2016
|Belarus
|27 January 2016
|Belgium
|28 January 2016
|Bosnia and Herzegovina
|4 February 2016
|Brazil
|22 January 2016
|Bulgaria
|21 January 2016
|Cambodia
|8 January 2016
|Canada
|21 January 2016
|Chile
|18 March 2016
|China
|4 February 2016
|Colombia
|21 January 2016
|Croatia
|14 January 2016
|Czechia
|21 January 2016
|Denmark
|15 January 2016
|Estonia
|29 January 2016
|Finland
|24 February 2016
|France
|7 January 2016
|Germany
|15 January 2016
|Great Britain
|21 January 2016
|Greece
|8 January 2016
|Hong Kong
|14 January 2016
|Hungary
|22 January 2016
|Iceland
|29 January 2016
|India
|3 February 2016
|Indonesia
|15 January 2016
|Ireland
|21 January 2016
|Israel
|14 January 2016
|Italy
|22 April 2016
|Japan
|28 January 2016
|Kazakhstan
|16+
|7 January 2016
|Kuwait
|22 January 2016
|Latvia
|29 January 2016
|Lithuania
|4 February 2016
|Malaysia
|28 January 2016
|Mexico
|28 January 2016
|Netherlands
|7 January 2016
|New Zealand
|21 January 2016
|North Macedonia
|22 January 2016
|Norway
|29 January 2016
|Pakistan
|4 February 2016
|Peru
|27 January 2016
|Philippines
|29 January 2016
|Poland
|21 January 2016
|Portugal
|22 January 2016
|Romania
|21 January 2016
|Serbia
|7 January 2016
|Singapore
|14 January 2016
|Slovakia
|5 February 2016
|South Africa
|14 January 2016
|South Korea
|5 February 2016
|Spain
|29 January 2016
|Sweden
|7 January 2016
|Switzerland
|8 January 2016
|Taiwan
|4 February 2016
|Thailand
|22 January 2016
|Turkey
|7 January 2016
|UAE
|8 January 2016
|USA
|28 January 2016
|Ukraine
|21 January 2016
|Uruguay
|19 February 2016
|Venezuela
|5 February 2016
|Viet Nam
It is winter and Hugh Glass spends a great deal of time in and out of bitterly cold water. At one point he undertakes an extended downstream passage with most of his body beneath the surface (at times he is entirely submerged). Although he may conceivably have survived a bear mauling, it is highly unlikely that Glass could have avoided fatal hypothermia after emerging from icy water into freezing or near‑freezing conditions.
К плюсам можно отнести:
1. Кровь и насилие по сюжету. Я думаю, так и было. Не убавить, не… Read more…
За сценарий Оскара бы не… Read more…