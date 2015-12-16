Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Revenant
Poster of The Revenant
Poster of The Revenant
Poster of The Revenant
Poster of The Revenant
Poster of The Revenant
Poster of The Revenant
Poster of The Revenant
Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 8
Rate
8 posters
Kinoafisha Films The Revenant

The Revenant

The Revenant 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A frontiersman on a fur trading expedition in the 1820s fights for survival after being mauled by a bear and left for dead by members of his own hunting team.
The Revenant - russian teaser-trailer
The Revenant  russian teaser-trailer
Country USA
Runtime 2 hours 36 minutes
Production year 2015
Online premiere 22 March 2016
World premiere 16 December 2015
Release date
7 January 2016 Russia Двадцатый Век Фокс 18+
28 January 2016 Argentina
7 January 2016 Australia
22 January 2016 Austria
7 January 2016 Belarus
27 January 2016 Belgium
28 January 2016 Bosnia and Herzegovina
4 February 2016 Brazil
22 January 2016 Bulgaria
21 January 2016 Cambodia
8 January 2016 Canada
21 January 2016 Chile
18 March 2016 China
4 February 2016 Colombia
21 January 2016 Croatia
14 January 2016 Czechia
21 January 2016 Denmark
15 January 2016 Estonia
29 January 2016 Finland
24 February 2016 France
7 January 2016 Germany
15 January 2016 Great Britain
21 January 2016 Greece
8 January 2016 Hong Kong
14 January 2016 Hungary
22 January 2016 Iceland
29 January 2016 India
3 February 2016 Indonesia
15 January 2016 Ireland
21 January 2016 Israel
14 January 2016 Italy
22 April 2016 Japan
28 January 2016 Kazakhstan 16+
7 January 2016 Kuwait
22 January 2016 Latvia
29 January 2016 Lithuania
4 February 2016 Malaysia
28 January 2016 Mexico
28 January 2016 Netherlands
7 January 2016 New Zealand
21 January 2016 North Macedonia
22 January 2016 Norway
29 January 2016 Pakistan
4 February 2016 Peru
27 January 2016 Philippines
29 January 2016 Poland
21 January 2016 Portugal
22 January 2016 Romania
21 January 2016 Serbia
7 January 2016 Singapore
14 January 2016 Slovakia
5 February 2016 South Africa
14 January 2016 South Korea
5 February 2016 Spain
29 January 2016 Sweden
7 January 2016 Switzerland
8 January 2016 Taiwan
4 February 2016 Thailand
22 January 2016 Turkey
7 January 2016 UAE
8 January 2016 USA
28 January 2016 Ukraine
21 January 2016 Uruguay
19 February 2016 Venezuela
5 February 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $135,000,000
Worldwide Gross $532,950,503
Production New Regency Productions, RatPac Entertainment, New Regency Productions
Also known as
The Revenant, El renacido, Revenant. El renacido, Povratnik, Выживший, A visszatérő, Cilvēks, kurš izdzīvoja, Diriliş, El renacido (The Revenant), Haish Shnolad Mehadash, Hayot-mamot, Hju Glaso legenda, Le revenant, Mees, kes jäi ellu, Người Về Từ Cõi Chết, O Regresso, Omon qolgan, Revenant - Redivivo, REVENANT Zmrtvýchvstání, Revenant Zmŕtvychvstanie, Sağ qalmış, The Revenant - Der Rückkehrer, The Revenant: Legenda lui Hugh Glass, The Revenant: O Renascido, Zjawa, Η επιστροφή, Аман қалған, Завръщането, Легенда Г'ю Ґласса, Повратник, 레버넌트: 죽음에서 돌아온 자, レヴェナント　蘇えりし者, 亡魂, 归来者, 復仇勇者, 神鬼獵人, 荒野猎人, 还魂者
Director
Alejandro Gonz&#225;lez I&#241;&#225;rritu
Alejandro González Iñárritu
Cast
Tom Hardy
Tom Hardy
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Will Poulter
Will Poulter
Domhnall Gleeson
Domhnall Gleeson
Lukas Haas
Lukas Haas
Cast and Crew
Similar films for The Revenant
Not Without Hope 6.7
Not Without Hope (2024)
The Mountain Between Us 7.0
The Mountain Between Us (2017)
Blood Diamond 8.0
Blood Diamond (2006)
The Aviator 7.3
The Aviator (2004)
The Great Gatsby 7.5
The Great Gatsby (2013)
The Irishman 7.9
The Irishman (2019)
Once Upon a Time in Hollywood 7.3
Once Upon a Time in Hollywood (2019)
Dunkirk 7.8
Dunkirk (2017)
Arrival 7.6
Arrival (2016)
The Hateful Eight 7.8
The Hateful Eight (2015)
The Martian 8.0
The Martian (2015)
The Imitation Game 7.8
The Imitation Game (2014)
Film in Collections
Films About Revenge Films About Revenge
Films about Ancient and Modern Tribes Films about Ancient and Modern Tribes

Film rating

7.9
Rate 133 votes
8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  351
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Mocker 31 January 2016, 23:00
Фильм 18+. И не зря. Столько крови и насилия...

К плюсам можно отнести:

1. Кровь и насилие по сюжету. Я думаю, так и было. Не убавить, не… Read more…
Julie Wonders 31 January 2016, 23:00
Оператору - безоговорочный Оскар! Уникальное по своим шедевральным съемкам кино. От пейзажей просто перехватывает дыхание!

За сценарий Оскара бы не… Read more…
Goofs

It is winter and Hugh Glass spends a great deal of time in and out of bitterly cold water. At one point he undertakes an extended downstream passage with most of his body beneath the surface (at times he is entirely submerged). Although he may conceivably have survived a bear mauling, it is highly unlikely that Glass could have avoided fatal hypothermia after emerging from icy water into freezing or near‑freezing conditions.

Film Trailers All trailers
The Revenant - russian teaser-trailer
The Revenant Russian teaser-trailer
The Revenant - trailer in russian
The Revenant Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Revenant
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more