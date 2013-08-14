Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paranoia
Poster of Paranoia
Poster of Paranoia
Poster of Paranoia
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 5.6
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Paranoia

Paranoia

Paranoia 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An entry-level employee at a powerful corporation finds himself occupying a corner office, but at a dangerous price: he must spy on his boss's old mentor to secure for him a multi-billion dollar advantage.
Paranoia - trailer in russian
Paranoia  trailer in russian
Country USA / France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2013
Online premiere 14 August 2013
World premiere 14 August 2013
Release date
15 August 2013 Russia Централ Партнершип 12+
3 October 2013 Australia
15 August 2013 Belarus
16 August 2013 Brazil
30 August 2013 Bulgaria
22 August 2013 Denmark
14 August 2013 Finland K-12
2 October 2013 Germany
7 March 2014 Great Britain
17 October 2013 Hungary 12
12 September 2013 Italy
15 November 2014 Japan
14 August 2013 Kazakhstan
28 February 2014 Spain
27 September 2013 Taiwan
16 August 2013 USA
15 August 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $17,056,265
Production Relativity Media, Reliance Entertainment, Demarest Films
Also known as
Paranoia, Paranoja, Paranoïa, Traición al límite, Параноя, Conexão Perigosa, El poder del dinero, El poder dels diners, Il potere dei soldi, Nội Gián, Paranóia, Paranoia - Riskantes Spiel, Paranoya, Power Game, Παράνοια, Паранойя, パワー・ゲーム, 決勝機密
Director
Robert Luketic
Robert Luketic
Cast
Liam Hemsworth
Liam Hemsworth
Gary Oldman
Gary Oldman
Amber Heard
Amber Heard
Harrison Ford
Harrison Ford
Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss
Cast and Crew
Similar films for Paranoia
Catch Me If You Can 8.4
Catch Me If You Can (2002)
Crossing Over 7.5
Crossing Over (2008)
42 7.5
42 (2013)
Sexy Evil Genius 5.7
Sexy Evil Genius (2013)
A Leading Man 7.1
A Leading Man (2013)
Ticking Clock 5.3
Ticking Clock (2011)
Morning Glory 7.0
Morning Glory (2010)
The Lightkeepers 5.6
The Lightkeepers (2009)
Poker Face 6.3
Poker Face (2022)
0.0
Brilliant (2012)
21 7.2
21 (2008)
The Contender 6.9
The Contender (2000)
Film in Collections
Films About Business, Money and Success Films About Business, Money and Success

Film rating

6.6
Rate 18 votes
5.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Paranoia - trailer in russian
Paranoia Trailer in russian
Paranoia - russian fragment 2
Paranoia Russian fragment 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Paranoia
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more