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Diabolik: Who Are You?
5.6
Diabolik: Who Are You?
, 2023
Diabolik: Chi sei?
Italy / Action, Crime, Detective
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Diabolik: Who Are You?
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Synopsis
Captured by a ruthless gang of bank robbers, foes Diabolik and Ginko find themselves facing certain death. While Eva Kant and Altea forge an unlikely alliance to rescue their lovers, Diabolik reveals his mysterious past to the Inspector.
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Cast
Giacomo Gianniotti
Diabolik
Miriam Leone
Eva Kant
Valerio Mastandrea
Ispettore Ginko
Monica Bellucci
Altea di Vallemberg
Pier Giorgio Bellocchio
Sergeant Palmer
Chiara Martegiani
Elisa Coen
Massimiliano Rossi
Manden
Mario Sgueglia
Emilio
Francesco Turbanti
Loris
Emanuele Linfatti
Martin
Michele Ragno
Amanda Campana
Director
Antonio Manetti
,
Marco Manetti
Writer
Marco Manetti
,
Luciana Giussani
,
Antonio Manetti
,
Angela Giussani
Composer
Pivio
,
Aldo De Scalzi
Cast and Crew
Film details
Country
Italy
Runtime
2 hours 4 minutes
Production year
2023
Online premiere
17 October 2024
World premiere
30 November 2023
Release date
23 July 2026
Russia
Ракета Релизинг
30 November 2023
Italy
6+
Budget
€7,061,000
Worldwide Gross
$683,424
Production
Mompracem, Rai Cinema, Astorina
Also known as
Diabolik: Chi sei?, Diabolik: Who Are You?, Diabolik - Chi sei?, Diabolik ¿Quién eres?, Diabolik 3, Diabolik Chi Sei?, Diabolik ist nicht zu fassen, Дьяволик 3
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Film rating
5.6
Rate
10
votes
5.6
IMDb
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