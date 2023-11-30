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Poster of Diabolik: Who Are You?
5.6
Diabolik: Who Are You? - Trailer
Kinoafisha Films Diabolik: Who Are You?
5.6

Diabolik: Who Are You?

, 2023
Diabolik: Chi sei?
Italy / Action, Crime, Detective
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Tickets
Poster of Diabolik: Who Are You?
5.6
Tickets
Diabolik: Who Are You? - Trailer
Diabolik: Who Are You?  Trailer

Synopsis

Captured by a ruthless gang of bank robbers, foes Diabolik and Ginko find themselves facing certain death. While Eva Kant and Altea forge an unlikely alliance to rescue their lovers, Diabolik reveals his mysterious past to the Inspector.

Cast

Giacomo Gianniotti
Giacomo Gianniotti
Diabolik
Miriam Leone
Miriam Leone
Eva Kant
Valerio Mastandrea
Valerio Mastandrea
Ispettore Ginko
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Altea di Vallemberg
Pier Giorgio Bellocchio
Pier Giorgio Bellocchio
Sergeant Palmer
Chiara Martegiani
Chiara Martegiani
Elisa Coen
Massimiliano Rossi
Massimiliano Rossi
Manden
Mario Sgueglia
Mario Sgueglia
Emilio
Francesco Turbanti
Francesco Turbanti
Loris
Emanuele Linfatti
Emanuele Linfatti
Martin
Michele Ragno
Michele Ragno
Amanda Campana
Amanda Campana
Director Antonio Manetti, Marco Manetti
Writer Marco Manetti, Luciana Giussani, Antonio Manetti, Angela Giussani
Composer Pivio, Aldo De Scalzi
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2023
Online premiere 17 October 2024
World premiere 30 November 2023
Release date
23 July 2026 Russia Ракета Релизинг
30 November 2023 Italy 6+
Budget €7,061,000
Worldwide Gross $683,424
Production Mompracem, Rai Cinema, Astorina
Also known as
Diabolik: Chi sei?, Diabolik: Who Are You?, Diabolik - Chi sei?, Diabolik ¿Quién eres?, Diabolik 3, Diabolik Chi Sei?, Diabolik ist nicht zu fassen, Дьяволик 3

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb

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