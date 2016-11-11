Menu
Russian
6.0 IMDb Rating: 5.7
Kinoafisha Films Come and Find Me

Come and Find Me

Come and Find Me 18+
Synopsis

When his girlfriend goes missing, David must track down her whereabouts after he realizes she's not who she was pretending to be.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2016
Online premiere 11 November 2016
World premiere 11 November 2016
Release date
22 December 2016 Russia Капелла Фильм 16+
22 December 2016 Belarus
11 November 2016 Brazil
11 November 2016 Germany
22 December 2016 Kazakhstan
11 November 2016 USA
12 January 2017 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $4,052
Production Automatik Entertainment, Motion Picture Capital, Oddfellows Pictures
Also known as
Come and Find Me, Ateik ir rask mane, Encuéntrame, Io ti troverò, Jeu trouble, Keress meg, Pronađi me, Vida Dupla, Znajdz mnie, Найди меня, если сможешь, ファインド・ミー
Director
Zack Whedon
Cast
Aaron Paul
Annabelle Wallis
Garret Dillahunt
Valerie Tian
Zachary Knighton
Cast and Crew
