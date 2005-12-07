Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Poster of The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 18+
Напомним о выходе в прокат
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe - trailer
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2005
World premiere 7 December 2005
Release date
22 December 2005 Russia Каскад 6+
5 January 2006 Argentina
29 December 2005 Armenia
26 December 2005 Australia
8 December 2005 Austria
20 December 2005 Belarus
21 December 2005 Belgium
9 December 2005 Brazil
23 December 2005 Bulgaria
9 December 2005 Canada
5 January 2006 Chile
5 January 2006 Czechia
25 December 2005 Denmark
25 January 2006 Egypt
23 December 2005 Estonia
23 December 2005 Finland
21 December 2005 France
8 December 2005 Germany
8 December 2005 Great Britain
22 December 2005 Greece
26 January 2006 Hong Kong
22 December 2005 Hungary
26 December 2005 Iceland
8 December 2005 Indonesia
9 December 2005 Ireland
22 December 2005 Israel
21 December 2005 Italy
4 March 2006 Japan
22 December 2005 Kazakhstan
9 January 2006 Kuwait
23 December 2005 Latvia
29 December 2005 Lebanon
23 December 2005 Lithuania
8 December 2005 Malaysia
9 December 2005 Mexico
21 December 2005 Netherlands
9 December 2005 New Zealand
26 December 2005 Norway
26 May 2006 Pakistan
6 January 2006 Panama
8 January 2006 Philippines
6 January 2006 Poland
8 December 2005 Portugal
6 January 2006 Romania
22 December 2005 Singapore
8 December 2005 Slovenia
23 December 2005 South Africa
29 December 2005 South Korea
7 December 2005 Spain
21 December 2005 Sweden
23 December 2005 Switzerland
30 December 2005 Taiwan
29 December 2005 Thailand
13 January 2006 Turkey
9 December 2005 USA
22 December 2005 Ukraine
9 December 2005 Venezuela
MPAA PG
Budget $180,000,000
Worldwide Gross $745,013,115
Production Walt Disney Pictures, Walden Media
Also known as
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и волшебный шкаф, As Crónicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Biên Niên Sử Narnia: Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo, Cronicile din Narnia - Leul, Vrajitoarea si Dulapul, De kronieken van Narnia - De leeuw, de heks en de kleerkast, Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia, Kronike iz Narnije: Lav, vještica i ormar, Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario, Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio, Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique, Legenden om Narnia - Løven, heksa og klesskapet, Les chroniques de Narnia - L'armoire magique, Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, Narnia, Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap, Narnia krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, Narnia lood: lõvi, nõid ja riidekapp, Narnia: Lev, šatník a čarodejnica, Narnia: Løven, heksen og garderobeskabet, Narnian tarinat: Velho ja leijona, Narnias kronikebi: Lomi, jadokari da karada, Nārnijas hronika: Lauva, Ragana un drēbju skapis, Narnijos kronikos: liutas, burtininke ir drabuziu spinta, Narniya xronikaları: Şir, cadugər və paltar şkafı, Narniya yilnomalari: Arslon, jodugar va sehrli shkaf, Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, The Chronicles of Narnia, To hroniko tis Narnia: To liontari, i magissa kai i doulapa, Töfralandið Narnía: Ljónið, nornin og skápurinn, Zgodbe iz Narnije: Lev, carovnica in omara, Το χρονικό της Νάρνια: Το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα, Летописи Нарније - Лав, вештица и орман, Нарния хроникалары: Арыстан, Мыстан және сиқырлы шкаф, Хрониките на Нарния: Лъвът, Вещицата и Дрешникът, Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа, ナルニア国物語　第1章：ライオンと魔女, 納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥, 魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥
Director
Andrew Adamson
Cast
Georgie Henley
Georgie Henley
William Moseley
William Moseley
Skandar Keynes
Skandar Keynes
Anna Popplewell
Anna Popplewell
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Cast and Crew
Similar films for The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 8.1
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
The Golden Compass 6.8
The Golden Compass (2007)
Stardust 7.8
Stardust (2007)
Eragon 6.3
Eragon (2006)
Harry Potter and the Goblet of Fire 8.1
Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole 7.4
Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
0.0
The Chronicles of Narnia: The Silver Chair
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 7.1
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader 7.1
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 7.4
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Alice Through the Looking Glass 7.1
Alice Through the Looking Glass (2016)
Night at the Museum: Secret of the Tomb 6.9
Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)
Film in Collections
Films about Children Films about Children
Films About Magic and Wizards Films About Magic and Wizards
How To Watch The Narnia Movies In Order How To Watch The Narnia Movies In Order

Film rating

7.2
Rate 45 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1547
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

ПашаФевральский 2 April 2015, 12:51
Вы все привереды жаждующие только лишь киношедевров.
Посмотрел фильм в кинотеатре и он мне понравился. Конечно, не шедевр, но смотреть… Read more…
asd 2 April 2015, 12:51
Наконец-то прорвалась хоть куда-то, и сейчас выскажу свое наболевшее!!! Простите за грубость, но не могу сдержать эмоций - шла на премьеру как на… Read more…
Film Trailers All trailers
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe - trailer
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more