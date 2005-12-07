Country USA

Runtime 2 hours 20 minutes

Production year 2005

World premiere 7 December 2005

MPAA PG

Budget $180,000,000

Worldwide Gross $745,013,115

Production Walt Disney Pictures, Walden Media

Also known as

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и волшебный шкаф, As Crónicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, Biên Niên Sử Narnia: Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo, Cronicile din Narnia - Leul, Vrajitoarea si Dulapul, De kronieken van Narnia - De leeuw, de heks en de kleerkast, Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia, Kronike iz Narnije: Lav, vještica i ormar, Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario, Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio, Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique, Legenden om Narnia - Løven, heksa og klesskapet, Les chroniques de Narnia - L'armoire magique, Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, Narnia, Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap, Narnia krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, Narnia lood: lõvi, nõid ja riidekapp, Narnia: Lev, šatník a čarodejnica, Narnia: Løven, heksen og garderobeskabet, Narnian tarinat: Velho ja leijona, Narnias kronikebi: Lomi, jadokari da karada, Nārnijas hronika: Lauva, Ragana un drēbju skapis, Narnijos kronikos: liutas, burtininke ir drabuziu spinta, Narniya xronikaları: Şir, cadugər və paltar şkafı, Narniya yilnomalari: Arslon, jodugar va sehrli shkaf, Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, The Chronicles of Narnia, To hroniko tis Narnia: To liontari, i magissa kai i doulapa, Töfralandið Narnía: Ljónið, nornin og skápurinn, Zgodbe iz Narnije: Lev, carovnica in omara, Το χρονικό της Νάρνια: Το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα, Летописи Нарније - Лав, вештица и орман, Нарния хроникалары: Арыстан, Мыстан және сиқырлы шкаф, Хрониките на Нарния: Лъвът, Вещицата и Дрешникът, Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа, ナルニア国物語 第1章：ライオンと魔女, 納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥, 魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥