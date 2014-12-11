Menu
Poster of Night at the Museum: Secret of the Tomb
6.9 IMDb Rating: 6.2
Night at the Museum: Secret of the Tomb

Night at the Museum: Secret of the Tomb

Night at the Museum: Secret of the Tomb
Synopsis

Larry spans the globe, uniting favorite and new characters while embarking on an epic quest to save the magic before it is gone forever.
Night at the Museum: Secret of the Tomb - trailer in russian
Night at the Museum: Secret of the Tomb  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2014
Online premiere 19 December 2014
World premiere 11 December 2014
Release date
8 January 2015 Russia Двадцатый Век Фокс 6+
26 December 2014 Australia
8 January 2015 Belarus
17 December 2014 Brazil
19 December 2014 Canada
18 December 2014 Czechia
5 February 2015 Denmark
17 December 2014 Egypt
26 December 2014 Estonia
4 February 2015 France
18 December 2014 Germany
19 December 2014 Great Britain
25 December 2014 Greece
18 December 2014 Hong Kong
25 December 2014 Hungary
24 December 2014 Indonesia
19 December 2014 Ireland
28 January 2015 Italy
17 December 2014 Jamaica
8 January 2015 Kazakhstan
5 February 2015 Netherlands
18 December 2014 Portugal
18 December 2014 Slovakia
14 January 2015 South Korea
25 December 2014 Spain
6 February 2015 Sweden
25 December 2014 Thailand
17 December 2014 Trinidad and Tobago
2 January 2015 Turkey
19 December 2014 USA
8 January 2015 Ukraine
19 December 2014 Viet Nam
MPAA PG
Budget $127,000,000
Worldwide Gross $363,204,635
Production Twentieth Century Fox, 21 Laps Entertainment, 1492 Pictures
Also known as
Night at the Museum: Secret of the Tomb, Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba, Natt på museet: Gravkammarens hemlighet, À Noite no Museu: O Segredo do Faraó, Đêm Ở Viện Bảo Tàng 3: Bí Mật Hầm Mộ, Éjszaka a múzeumban: A fáraó titka, La Nuit au musée : Le Secret des pharaons, Laila metoraf ba'museon: sod ha'kever, Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır, Muzeydagi tun: Qabr siri, Muzeydə gecə: Türbənin sirri, Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal, Naktis muziejuje. Kapo paslaptis, Nakts muzejā: kapenes noslēpums, Nat på museet: Gravkammerets hemmelighed, Natt på museet 3: Gravkammarens hemlighet, Natt på museet: Gravkammerets hemmelighet, Night at the Museum 3, Night at the museum: Haudan salaisuus, Noć u muzeju 3, Noc v muzeu: Tajemství hrobky, Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky, Noc w muzeum: Tajemnica grobowca, Noche en el museo: El secreto del faraón, Notte al museo - Il segreto del faraone, O noapte la muzeu 3: Secretul faraonului, Öö muuseumis 3: Hauakambri saladus, Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba, Una noche en el museo 3: el secreto del faraón, Una noche en el museo: El secreto del faraón, Una notte al museo 3 - Il segreto del faraone, Une nuit au musée: Le secret du tombeau, Μια νύχτα στο μουσείο 3, Μια νύχτα στο μουσείο: Το μυστικό του φαραώ, Мұражайдағы түн: Қабір құпиясы, Ніч у музеї: Секрет гробниці, Ноћ у музеју 3: Тајна фараона, Ночь в музее: Секрет гробницы, Ночь в музее: Тайна гробницы, Нощ в музея: Тайната на гробницата, ナイト ミュージアム　エジプト王の秘密, 博物館驚魂夜3, 博物馆奇妙夜3, 博物馆奇妙夜3：墓葬秘密, 翻生侏羅館3：古墓的秘密
Director
Shawn Levy
Shawn Levy
Cast
Ben Stiller
Ben Stiller
Rami Malek
Rami Malek
Robin Williams
Robin Williams
Rebel Wilson
Rebel Wilson
Owen Wilson
Owen Wilson
6.9
6.2 IMDb
Film Reviews

Очевидец 31 October 2015, 09:28
Впечатление, что авторы позиционируют фильм как последний в сериале, что особенно бросается в глаза в финале картины, где, как мне показалось, они… Read more…
3lik 30 October 2015, 00:31
как то - нелепо- и угрюмо - соглашусь - с ораторами предыдущими 5 из 10! выражусь - нестандартно - ТУХЛО )))) по прощались - отвратительно!о
Night at the Museum: Secret of the Tomb - trailer in russian
Night at the Museum: Secret of the Tomb Trailer in russian
Night at the Museum: Secret of the Tomb - trailer in russian 2
Night at the Museum: Secret of the Tomb Trailer in russian 2
