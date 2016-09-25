Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

, 2016
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
USA / Fantasy, Adventure / 18+
Trailers
Synopsis

When Jacob discovers clues to a mystery that stretches across time, he finds Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. But the danger deepens after he gets to know the residents and learns about their special powers.

Cast

Eva Green
Samuel L. Jackson
Allison Janney
Asa Butterfield
Kim Dickens
Judi Dench
Director Tim Burton
Writer Ransom Riggs, Jane Goldman
Composer Michael Higham, Matthew Margeson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2016
Online premiere 29 September 2016
World premiere 25 September 2016
Release date
6 October 2016 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
29 September 2016 Australia
6 October 2016 Belarus
29 September 2016 Brazil
30 September 2016 Canada
29 September 2016 Czechia
29 September 2016 Denmark
30 September 2016 Estonia
5 October 2016 France
6 October 2016 Germany
29 September 2016 Great Britain
29 September 2016 Greece
29 September 2016 Hong Kong IIA
29 September 2016 Indonesia
29 September 2016 Ireland 12A
15 December 2016 Italy
3 February 2017 Japan
6 October 2016 Kazakhstan
30 September 2016 Lithuania N-13
29 September 2016 Netherlands
29 September 2016 Portugal
29 September 2016 Slovakia
28 September 2016 South Korea
30 September 2016 Spain
30 September 2016 Sweden
5 October 2016 Switzerland
27 September 2016 Taiwan
30 September 2016 USA
6 October 2016 Ukraine
30 September 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $110,000,000
Worldwide Gross $296,482,446
Production Twentieth Century Fox, Chernin Entertainment, TSG Entertainment
Also known as
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Miss Peregrine y los niños peculiares, A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları, Copiii domnisoarei Peregrine: Între doua lumi, Die Insel der besonderen Kinder, Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu, Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu, Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke, Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Ha'maon shel Miss Peregrine li'yeladim meshounim, Mái Ấm Lạ Kỳ Của Cô Peregrine, Mis Peregrīnas nams brīnumbērniem, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Miss Peregrine y los Niños Pecualiares, Miss Peregrine'i kodu ebaharilikele lastele, Miss Peregrines hem för besynnerliga barn, Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille, Noyob qobiliyatli bolalar uyi, O Lar das Crianças Peculiares, Osobliwy dom pani Peregrine, Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei, Μις Πέρεγκριν: Στέγη για ασυνήθιστα παιδιά, Дім дивних дітей Міс Сапсан, Дом странных детей Мисс Перегрин, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち, 佩小姐的奇幻城堡, 怪奇孤兒院, 柏鳥小姐的童幻世界

Film rating

7.4
Rate 126 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1139 In the Fantasy genre  76 In the Adventure genre  254 In films of USA  690 In films of 2016  41

Film Trailers

All trailers
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more