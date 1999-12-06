Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Green Mile
Poster of The Green Mile
Poster of The Green Mile
Poster of The Green Mile
Poster of The Green Mile
Рейтинги
8.9 IMDb Rating: 8.6
Rate
5 posters
Kinoafisha Films The Green Mile

The Green Mile

The Green Mile 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The lives of guards on Death Row are affected by one of their charges: a black man accused of child murder and rape, yet who has a mysterious gift.
The Green Mile - trailer in russian
The Green Mile  trailer in russian
Country USA
Runtime 3 hours 8 minutes
Production year 1999
Online premiere 7 October 2016
World premiere 6 December 1999
Release date
18 April 2000 Russia 16+
2 March 2000 Argentina
10 February 2000 Australia
1 March 2000 Belgium
10 March 2000 Brazil
10 December 1999 Canada
23 March 2000 Croatia
16 March 2000 Czechia
25 February 2000 Denmark
20 October 2000 Estonia
11 February 2000 Finland
1 March 2000 France
9 February 2000 Germany
3 March 2000 Great Britain
1 February 2000 Greece
9 March 2000 Hong Kong
27 April 2000 Hungary
3 March 2000 Iceland
31 December 2019 India
3 March 2000 Ireland 18
24 February 2000 Israel
10 March 2000 Italy
25 March 2000 Japan
18 April 2000 Kazakhstan
26 April 2000 Kuwait
10 November 2000 Lithuania
9 March 2000 Malaysia
10 December 1999 Mexico
9 March 2000 Netherlands
16 March 2000 New Zealand
11 February 2000 Norway
10 February 2000 Peru
15 March 2000 Philippines
24 March 2000 Poland
31 March 2000 Portugal
27 April 2001 Romania
16 March 2000 Singapore
16 March 2000 Slovakia
31 May 2001 Slovenia
4 March 2000 South Korea
18 February 2000 Spain
11 February 2000 Sweden
1 March 2000 Switzerland
11 March 2000 Taiwan, Province of China
17 March 2000 Turkey
10 December 1999 USA
18 April 2000 Ukraine
15 March 2000 Venezuela
MPAA R
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $286,801,374
Production Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros.
Also known as
The Green Mile, Milagros inesperados, Den gröna milen, Den grønne mil, Zelena milja, Зелёная миля, À Espera de um Milagre, Almil alakhzar, Culoarul morții, Dặm Xanh, Græna Mílan, Gurîn Mairu, Halálsoron, Il miglio verde, La ligne verte, La milla verda, La milla verde, Masir-e sabz, Mila verde, Mtsvane mili, Patihan Daen Prahan, Roheline miil, Stephen King's The Green Mile, To prasino mili, Vihreä maili, Yashil maskan, Yaşıl mil, Yeşil Yol, Zala Judze, Žalioji mylia, Zelená míľa, Zelená míle, Zielona mila, Το πράσινο μίλι, Зелена миля, Зелена миља, Зеленият път, द ग्रीन माइल, 그린 마일, グリーンマイル, 綠色奇蹟, 綠里奇蹟, 绿里奇迹
Director
Frank Darabont
Frank Darabont
Cast
Tom Hanks
Tom Hanks
Barry Pepper
Barry Pepper
Eve Brent
Eve Brent
David Morse
David Morse
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Cast and Crew
Similar films for The Green Mile
Monster's Ball 7.0
Monster's Ball (2001)
Midnight Express 7.8
Midnight Express (1978)
The Shawshank Redemption 9.1
The Shawshank Redemption (1994)
Saving Private Ryan 8.2
Saving Private Ryan (1998)
Forrest Gump 8.7
Forrest Gump (1994)
The Intouchables 8.7
The Intouchables (2011)
Inception 8.8
Inception (2010)
The Prestige 8.4
The Prestige (2006)
The Pianist 7.8
The Pianist (2002)
Gladiator 8.6
Gladiator (2000)
The Matrix 8.7
The Matrix (1999)
Fight Club 8.6
Fight Club (1999)

Film rating

8.9
Rate 348 votes
8.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  5 In the Drama genre  3 In films of USA  2
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Anna 2 April 2015, 12:51
Самый лучший фильм для меня! Просто шедевр, больше и сказать нечего! Единственный фильм во время которого рыдала по настоящему! Кто не смотрел -… Read more…
Тарас Филинцев 4 November 2020, 14:19
Один из лучших фильмов 2000, всем советую к просмотру. Актёр Майкл Дункан сыграл просто шедеврально. Прям видно было, что он прожил историю через себя.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Green Mile - trailer in russian
The Green Mile Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Green Mile
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more