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Poster of Heart of the Beast
Heart of the Beast - Trailer
Kinoafisha Films Heart of the Beast

Heart of the Beast

Heart of the Beast
USA / Action / 18+
Trailers
Going 3
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Poster of Heart of the Beast
Going 3
Not going 0
Heart of the Beast - Trailer
Heart of the Beast  Trailer

Synopsis

A former Army Special Forces soldier and his retired combat dog battle for survival after a plane crash deep in the unforgiving Alaskan wilderness.

Cast

Brad Pitt
Brad Pitt
James Belmont
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Anna Lambe
Director David Ayer
Writer Cameron Alexander
Composer Jared Michael Fry
Cast and Crew

Film details

Country USA
World premiere 23 September 2026
Release date
24 September 2026 Argentina
24 September 2026 Australia
24 September 2026 Austria
23 September 2026 Belgium
24 September 2026 Brazil
25 September 2026 Bulgaria
25 September 2026 Canada
24 September 2026 Croatia o.A.
24 September 2026 Czechia
23 September 2026 France
24 September 2026 Germany
24 September 2026 Hong Kong
24 September 2026 Iceland Unrated
24 September 2026 Italy
25 September 2026 Japan
25 September 2026 Latvia
25 September 2026 Lithuania
24 September 2026 New Zealand
23 September 2026 Philippines
25 September 2026 Romania
24 September 2026 Singapore
25 September 2026 Spain
24 September 2026 UAE 18TC
25 September 2026 USA
24 September 2026 Ukraine
Production Crave Films, Plan B Entertainment, Soho VFX
Also known as
Heart of the Beast, Eiserne Wildnis - Heart of the Beast, A vadon szíve, Au coeur de la bête, Canavarın Kalbi, Coração Selvagem, En el corazón de la bestia, Heart of the Beast: Heróis Inseparáveis, Metsik süda, Trái Tim Quái Thú, W sercu dziczy, Žvėries širdis, Срце звери, V srdci divočiny

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Heart of the Beast - Trailer
Heart of the Beast Trailer
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