Also known as

Heart of the Beast, Eiserne Wildnis - Heart of the Beast, A vadon szíve, Au coeur de la bête, Canavarın Kalbi, Coração Selvagem, En el corazón de la bestia, Heart of the Beast: Heróis Inseparáveis, Metsik süda, Trái Tim Quái Thú, W sercu dziczy, Žvėries širdis, Срце звери, V srdci divočiny

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