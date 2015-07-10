|10 September 2015
|Russia
|WDSSPR
|12+
|10 September 2015
|Argentina
|13 August 2015
|Australia
|28 August 2015
|Austria
|10 September 2015
|Belarus
|9 September 2015
|Belgium
|18 August 2015
|Bosnia and Herzegovina
|4 September 2015
|Bulgaria
|11 August 2015
|Cambodia
|27 August 2015
|Chile
|10 September 2015
|Colombia
|10 September 2015
|Croatia
|10 September 2015
|Czechia
|3 September 2015
|Denmark
|11 September 2015
|Estonia
|11 September 2015
|Finland
|2 September 2015
|France
|3 September 2015
|Germany
|18 September 2015
|Great Britain
|10 September 2015
|Greece
|3 September 2015
|Hong Kong
|4 September 2015
|Iceland
|11 September 2015
|India
|10 September 2015
|Iraq
|18 September 2015
|Ireland
|10 September 2015
|Italy
|10 September 2015
|Kazakhstan
|4 September 2015
|Latvia
|20 August 2015
|Lebanon
|10 September 2015
|Malaysia
|3 September 2015
|Netherlands
|20 August 2015
|New Zealand
|11 September 2015
|Norway
|11 September 2015
|Poland
|3 September 2015
|Portugal
|4 September 2015
|Romania
|3 September 2015
|Singapore
|4 September 2015
|South Africa
|3 September 2015
|South Korea
|15
|10 July 2015
|Spain
|11 September 2015
|Sweden
|23 October 2015
|Taiwan
|24 September 2015
|Thailand
|13 August 2015
|Trinidad and Tobago
|13 August 2015
|UAE
|7 August 2015
|USA
|10 September 2015
|Ukraine
|18 September 2015
|Viet Nam