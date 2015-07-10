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Poster of Ricki and the Flash
7.0
Ricki and the Flash - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Ricki and the Flash
7.0

Ricki and the Flash

, 2015
Ricki and the Flash
USA / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Ricki and the Flash
7.0
Ricki and the Flash - Dubbed trailer 2
Ricki and the Flash  Dubbed trailer 2

Synopsis

A musician who gave up everything for her dream of rock-and-roll stardom returns home, looking to make things right with her family.

Cast

Meryl Streep
Meryl Streep
Ricki
Sebastian Stan
Sebastian Stan
Josh
Kevin Kline
Kevin Kline
Pete
Mamie Gummer
Mamie Gummer
Julie
Ben Platt
Ben Platt
Daniel
Charlotte Rae
Rick Springfield
Greg
Maria Di Angelis
Carmen Carrera
Rick Rosas
Buster
Joe Vitale
Joe
Bernie Worrell
Billy
Director Jonathan Demme
Writer Diablo Cody
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2015
Online premiere 10 September 2015
World premiere 10 July 2015
Release date
10 September 2015 Russia WDSSPR 12+
10 September 2015 Argentina
13 August 2015 Australia
28 August 2015 Austria
10 September 2015 Belarus
9 September 2015 Belgium
18 August 2015 Bosnia and Herzegovina
4 September 2015 Bulgaria
11 August 2015 Cambodia
27 August 2015 Chile
10 September 2015 Colombia
10 September 2015 Croatia
10 September 2015 Czechia
3 September 2015 Denmark
11 September 2015 Estonia
11 September 2015 Finland
2 September 2015 France
3 September 2015 Germany
18 September 2015 Great Britain
10 September 2015 Greece
3 September 2015 Hong Kong
4 September 2015 Iceland
11 September 2015 India
10 September 2015 Iraq
18 September 2015 Ireland
10 September 2015 Italy
10 September 2015 Kazakhstan
4 September 2015 Latvia
20 August 2015 Lebanon
10 September 2015 Malaysia
3 September 2015 Netherlands
20 August 2015 New Zealand
11 September 2015 Norway
11 September 2015 Poland
3 September 2015 Portugal
4 September 2015 Romania
3 September 2015 Singapore
4 September 2015 South Africa
3 September 2015 South Korea 15
10 July 2015 Spain
11 September 2015 Sweden
23 October 2015 Taiwan
24 September 2015 Thailand
13 August 2015 Trinidad and Tobago
13 August 2015 UAE
7 August 2015 USA
10 September 2015 Ukraine
18 September 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $41,325,328
Production Clinica Estetico, LStar Capital, TriStar Pictures
Also known as
Ricki and the Flash, Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia, Dove eravamo rimasti, Dübörög a szív, Nigdy nie jest za późno, Ricki, Ricki - rokkstaarist ema, Ricki - Wie Familie so ist, Ricki & the Flash, Ricki and the Flash: De Volta Para Casa, Ricki e os Flash, Ricki ve'ha'Flash, Rock kraljica, Rok kraljica, Rokerica, Roķīgā mamma, Roko karaliene, Sıra Dışı Anne, Soyez prêts pour Ricki, Η Ρίκι και η ροκ, Рики и Флаш: Рокендрол майка, Рики и Флэш, Рікі та Спалах, 幸せをつかむ歌, 搖滾女王, Ricki and the Flash: De Volta pra Casa, 어바웃 리키, Ricki and the Flash - A rocksztár, Ricki et Flash

Film rating

7.0
Rate 11 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Ricki and the Flash Dubbed trailer 1
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