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Poster of The Brothers Grimm
6.7
Kinoafisha Films The Brothers Grimm
6.7

The Brothers Grimm

, 2005
The Brothers Grimm
USA, Great Britain, Czechia / Thriller, Horror, Comedy, Adventure, Sci-Fi / 18+
Poster of The Brothers Grimm
6.7

Synopsis

Will and Jake Grimm are traveling con-artists who encounter a genuine fairy-tale curse which requires true courage instead of their usual bogus exorcisms.

Cast

Matt Damon
Matt Damon
Wilhelm Grimm
Heath Ledger
Heath Ledger
Jacob Grimm
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Mirror Queen
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Lena Headey
Lena Headey
Peter Stormare
Peter Stormare
Richard Ridings
Mackenzie Crook
Mackenzie Crook
Roger Ashton-Griffiths
Roger Ashton-Griffiths
Petr Ratimec
Young Will
Barbora Lukesová
Mother Grimm
Anna Rust
Anna Rust
Sister Grimm
Director Terry Gilliam
Writer Ehren Kruger
Composer Dario Marianelli
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Czechia
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2005
Online premiere 3 January 2022
World premiere 26 August 2005
Release date
15 September 2005 Russia Вест 12+
19 January 2006 Argentina
24 November 2005 Australia
7 October 2005 Austria
15 September 2005 Belarus
5 October 2005 Belgium
7 October 2005 Brazil
26 August 2005 Canada
10 November 2005 Czechia
30 September 2005 Denmark
14 December 2005 Egypt
30 September 2005 Estonia
21 October 2005 Finland
5 October 2005 France
6 October 2005 Germany
3 November 2005 Great Britain
29 December 2005 Greece
8 September 2005 Hong Kong
10 November 2005 Hungary
30 December 2005 Iceland
4 November 2005 Ireland
15 September 2005 Israel
11 November 2005 Italy
3 November 2005 Japan
15 September 2005 Kazakhstan
30 November 2005 Kuwait
9 September 2005 Mexico
13 October 2005 Netherlands
1 December 2005 New Zealand
4 November 2005 Norway
13 January 2006 Panama
7 September 2005 Philippines
10 November 2005 Poland
29 September 2005 Portugal
15 September 2005 Singapore
10 November 2005 Slovakia
6 January 2006 South Africa
17 November 2005 South Korea
9 September 2005 Spain
14 October 2005 Sweden
6 October 2005 Switzerland
9 December 2005 Turkey
26 August 2005 USA
15 September 2005 Ukraine
13 January 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $88,000,000
Worldwide Gross $105,316,267
Production Dimension Films, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Mosaic
Also known as
The Brothers Grimm, Los hermanos Grimm, Bröderna Grimm, Os Irmãos Grimm, Anh Em Nhà Grimm, Braća Grimm, Brāļi Grimmi, Brødrene Grimm, Broliai Grimai, Brothers Grimm, Brothers Grimm - Lerne das Fürchten, Çılgın kardeşler, Die Brüder Grimm, El secret dels germans Grimm, El secreto de los hermanos Grimm, Fraţii Grimm, Grimm, Grimmin veljekset, I fratelli Grimm e l'incantevole strega, Kletba bratří Grimmů, Kliatba bratov Grimmovcov, Les frères Grimm, Nieustraszeni bracia Grimm, Oi adelfoi Grimm, Skrivnost bratov Grimm, Vennad Grimmid, Οι αδελφοί Γκριμ, Брати Ґрімм, Браты Грым, Братья Гримм, Братя Грим, Браћа Грим, वेन हेलसिंग 2: रिट्टन्स, ブラザーズ・グリム, 格林兄弟, 神鬼剋星, Gebrüder Grimm, 그림 형제 마르바덴 숲의 전설, 그림형제 : 마르바덴 숲의 전설, Anh Em Grimm, Grimm Qardaşları, 그림형제 마르바덴 숲의 전설, Braća Grim

Film rating

6.7
Rate 44 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2490 In the Thriller genre  493 In the Horror genre  209 In the Comedy genre  632 In the Adventure genre  486 In the Sci-Fi genre  322 In films of USA  1513 In films of Great Britain  209 In films of Czechia  8 In films of 2005  38
Updated 22 February 2023

Quotes

Jacob Grimm It's this way, Will!
Will Grimm No, no, it's not, it's not. It's that way! Grandmother Toad told me!
Jacob Grimm What?
Will Grimm [dead serious] Trust the toad!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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