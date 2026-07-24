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Poster of The Adventures of Baron Munchausen
7.0
Kinoafisha Films The Adventures of Baron Munchausen
7.0

The Adventures of Baron Munchausen

, 1988
The Adventures of baron Munchausen
Great Britain, East Germany / Fairy Tale, Comedy, Adventure / 18+
Poster of The Adventures of Baron Munchausen
7.0

Synopsis

An account of Baron Munchausen's supposed travels and fantastical experiences with his band of misfits.

Cast

John Neville, 3rd Baron Latimer
John Neville, 3rd Baron Latimer
Hieronymus Karl Frederick Baron von Munchausen
Eric Idle
Eric Idle
Berthold
Sarah Polley
Sarah Polley
Sally Salt
Oliver Reed
Vulcan
Charles McKeown
Adolphus
Winston Dennis
Albrecht
Jack Purvis
Gustavus
Valentina Cortese
Violet
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
The Right Ordinary Horatio Jackson
Bill Paterson
Bill Paterson
Henry Salt
Uma Thurman
Uma Thurman
Peter Jeffrey
Director Terry Gilliam
Writer Charles McKeown, Terry Gilliam
Composer Michael Kamen
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / East Germany
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1988
World premiere 7 December 1988
Release date
8 December 1988 Russia 0+
11 May 1989 Argentina
10 March 1989 Australia PG
8 December 1988 Brazil
8 March 1989 France
7 December 1988 Germany
17 March 1989 Great Britain
29 March 1991 Hungary
31 March 1989 Ireland
1 August 1989 Italy
3 June 1989 Japan
8 December 1988 Kazakhstan
30 June 1989 Mexico
15 June 1989 Philippines
9 March 1989 Spain A
1 December 1989 Sweden
10 March 1989 USA
8 December 1988 Ukraine
13 July 1989 Uruguay
MPAA PG
Budget $46,630,000
Worldwide Gross $8,083,123
Production Prominent Features, Laura Film, Allied Filmmakers
Also known as
The Adventures of Baron Munchausen, Die Abenteuer des Baron Münchhausen, El barón de Munchausen, Las aventuras del barón Munchausen, Les aventures du baron de Munchausen, Paroni von Münchhausenin seikkailut, A Fantástica Aventura do Barão, As Aventuras do Barão Munchausen, Aventurile Baronului Munchausen, Baron Munchausen'in Maceraları, Baron Münchausens äventyr, Baron Munchausens eventyr, Baron von Munchausens äventyrer, Barono Miunhauzeno nuotykiai, Dobrodružstvá baróna Prášila, Dobrodružství Barona Prášila, Harpatkaotav Shel Ha-Baron Minchauzen, Las aventuras del barón de Munchausen, Las aventuras del Barón Munchhausen, Le avventure del barone di Munchausen, Les aventures del baró Munchausen, Les aventures du baron Munchausen, Münchausen báró kalandjai, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Nam Tước Muchausen, Oi peripeteies tou varonou Munchausen, Paroni von Müchausenin seikkailut, Przygody barona Munchausena, Pustolovine barona Minhauzena, Verdens største løgnhals, Οι περιπέτειες του Βαρόνου Μινχάουζεν, Οι περιπέτειες του Βαρώνου Μυνχάουζεν, Пригоди барона Мюнхгаузена, Приключения барона Мюнхгаузена, Приключенията на барон Мюнхаузен, バロン, 終極天將, Paroni Münchausenin seikkailut, Les Aventures du baron de Münchhausen, 吹牛大王历险记

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 24 July 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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