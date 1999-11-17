ProductionParamount Pictures, Mandalay Pictures, Scott Rudin Productions
Also known as
Sleepy Hollow, La leyenda del jinete sin cabeza, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Сонная Лощина, Az Álmosvölgy legendája, Brezglavi jezdec, Hayalet Süvari, Il mistero di Sleepy Hollow, Jeździec bez głowy, Kỵ Sĩ Không Đầu, Legend peata ratsanikust, Legenda călăreţului fără cap, O mythos tou akefalou kavalari, Ospalá diera, Ospalá díra, Päätön ratsumies, Raitelis be galvos, Sanjiva dolina, Sleepy Hollow - Köpfe werden rollen, Sleepy Hollow : La Légende du cavalier sans tête, Uyqusiz Bo'shliq, Yuxulu Dərə, Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη, Слийпи Холоу, Сонна лощина, Успавана Долина, Ұйқылы Алқап, 슬리피 할로우, スリーピー・ホロウ, 断头谷, 斷頭谷, سوار بی سر, 无头谷, La légende de Sleepy Hollow, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, افسانه سوار بی سر