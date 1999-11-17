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Poster of Sleepy Hollow
7.8
Sleepy Hollow - Trailer
Kinoafisha Films Sleepy Hollow
7.8

Sleepy Hollow

, 1999
Sleepy hollow
USA / Thriller, Horror, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Sleepy Hollow
7.8
Sleepy Hollow - Trailer
Sleepy Hollow  Trailer

Synopsis

Ichabod Crane is sent to Sleepy Hollow to investigate the decapitations of 3 people with the culprit being the legendary apparition, the Headless Horseman.

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Ichabod Crane
Christina Ricci
Christina Ricci
Katrina Van Tassel
Miranda Richardson
Miranda Richardson
Crone
Michael Gambon
Michael Gambon
Baltus Van Tassel
Jeffrey Jones
Jeffrey Jones
Reverend Steenwyck
Christopher Walken
Christopher Walken
Hessian Horseman
Casper Van Dien
Casper Van Dien
Brom Van Brunt
Richard Griffiths
Richard Griffiths
Magistrate Philipse
Ian McDiarmid
Ian McDiarmid
Doctor Lancaster
Michael Gough
Notary Hardenbrook
Director Tim Burton
Writer Kevin Yagher, Andrew Kevin Walker, Washington Irving
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1999
Online premiere 1 January 2013
World premiere 17 November 1999
Release date
1 March 2000 Russia 16+
10 February 2000 Argentina
1 January 2000 Australia
9 February 2000 Belgium
28 January 2000 Brazil
19 November 1999 Canada
27 April 2000 Czechia
17 March 2000 Denmark
29 March 2000 Egypt
28 April 2000 Estonia
14 April 2000 Finland
9 February 2000 France
24 February 2000 Germany
7 January 2000 Great Britain
14 January 2000 Greece
24 February 2000 Hong Kong
30 March 2000 Hungary
3 March 2000 Iceland
14 July 2000 India
1 April 2000 Indonesia
7 January 2000 Ireland
16 March 2000 Israel
28 January 2000 Italy
26 February 2000 Japan
1 March 2000 Kazakhstan
17 March 2000 Kuwait
14 April 2000 Lithuania
17 February 2000 Malaysia
28 January 2000 Mexico
6 April 2000 Netherlands
1 January 2000 New Zealand
17 March 2000 Norway
15 March 2000 Philippines
25 February 2000 Poland
3 March 2000 Portugal
17 February 2000 Singapore
29 January 2000 South Korea
21 January 2000 Spain
31 March 2000 Sweden
24 February 2000 Switzerland
7 April 2000 Thailand
14 April 2000 Turkey
19 November 1999 USA
1 March 2000 Ukraine
14 April 2000 Uruguay
8 March 2000 Venezuela
MPAA R
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $206,071,526
Production Paramount Pictures, Mandalay Pictures, Scott Rudin Productions
Also known as
Sleepy Hollow, La leyenda del jinete sin cabeza, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Сонная Лощина, Az Álmosvölgy legendája, Brezglavi jezdec, Hayalet Süvari, Il mistero di Sleepy Hollow, Jeździec bez głowy, Kỵ Sĩ Không Đầu, Legend peata ratsanikust, Legenda călăreţului fără cap, O mythos tou akefalou kavalari, Ospalá diera, Ospalá díra, Päätön ratsumies, Raitelis be galvos, Sanjiva dolina, Sleepy Hollow - Köpfe werden rollen, Sleepy Hollow : La Légende du cavalier sans tête, Uyqusiz Bo'shliq, Yuxulu Dərə, Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη, Слийпи Холоу, Сонна лощина, Успавана Долина, Ұйқылы Алқап, 슬리피 할로우, スリーピー・ホロウ, 断头谷, 斷頭谷, سوار بی سر, 无头谷, La légende de Sleepy Hollow, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, افسانه سوار بی سر

Film rating

7.8
Rate 130 votes
7.3 IMDb
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In overall ranking  497 In the Thriller genre  99 In the Horror genre  22 In the Sci-Fi genre  80 In films of USA  338 In films of 1999  7
Updated 28 October 2025

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