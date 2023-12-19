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Poster of Jabberwocky
6.2
Kinoafisha Films Jabberwocky
6.2

Jabberwocky

, 1977
JABBERWOCKY
Great Britain / Comedy / 18+
Poster of Jabberwocky
6.2

Cast

Deborah Fallender
John Le Mesurier
The Chamberlain
Michael Palin
Michael Palin
Dennis Cooper
Max Wall
King Bruno the Questionable
Warren Mitchell
Mr. Fishfinger
Harry H. Corbett
The Squire
Antony Carrick
3rd Merchant
John Bird
1st Herald
Annette Badland
Annette Badland
Rodney Bewes
The Other Squire
Bernard Bresslaw
The Landlord
Peter Cellier
1st Merchant
Director Terry Gilliam
Writer Lewis Carroll, Charles Alverson, Terry Gilliam
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1977
World premiere 28 March 1977
Release date
28 March 1977 Russia 12+
18 January 1980 Denmark 15
8 June 1977 France
15 December 1977 Germany
28 March 1977 Great Britain
15 December 1977 Greece
5 August 1977 Ireland 12
28 March 1977 Kazakhstan
23 June 1980 Sweden
15 April 1977 USA
28 March 1977 Ukraine
MPAA PG
Budget $500,000
Production Python Films, Umbrella Entertainment Productions
Also known as
Jabberwocky, Aventuras em Terras do Rei Bruno, o Discutível, Brbljivac, Jabberwocky: Um Herói por Acaso, Jappervokki, La bestia del reino, Monty Python's Jabberwocky, O drakos tis symforas, Sangen om den råtne potet, Stackars Dennis, Stakkels Dennis, To adelfato ton ippoton kai o drakos tis symforas, Ο δράκος της συμφοράς, Το αδελφάτο των ιπποτών και ο δράκος της συμφοράς, Джабервоки, Джабъруоки, ジャバーウォッキー, 莫名其妙, Jabberwocky: La bestia del reino

Film rating

6.2
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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