Also known as

Jabberwocky, Aventuras em Terras do Rei Bruno, o Discutível, Brbljivac, Jabberwocky: Um Herói por Acaso, Jappervokki, La bestia del reino, Monty Python's Jabberwocky, O drakos tis symforas, Sangen om den råtne potet, Stackars Dennis, Stakkels Dennis, To adelfato ton ippoton kai o drakos tis symforas, Ο δράκος της συμφοράς, Το αδελφάτο των ιπποτών και ο δράκος της συμφοράς, Джабервоки, Джабъруоки, ジャバーウォッキー, 莫名其妙, Jabberwocky: La bestia del reino

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