Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Taxi
Poster of Taxi
Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Taxi

Taxi

Taxi 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

To work off his tarnished driving record, a hip taxi driver must chauffeur a loser police inspector on the trail of German bank robbers.
Country France
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1998
World premiere 8 April 1998
Release date
29 August 1998 Brazil 12
8 April 1999 Czechia 12+
16 November 2001 Denmark
8 April 1998 France
20 August 1998 Germany
26 November 1999 Great Britain
30 November 1998 Greece
15 August 1998 Japan
20 November 1998 Netherlands
9 April 1999 Norway
10 August 2000 Portugal
29 August 1998 South Korea 15
15 January 1999 Spain
13 November 1998 Sweden
20 November 1998 USA
Budget 53,000,000 FRF
Production ARP Sélection, TF1 Films Production, Canal+
Also known as
Taxi, Taksi, Такси, Taxi Express, Quái Xế Taxi, Taksis, Takso, Táxi - Uma Viagem Alucinante, Táxi - Velocidade nas Ruas, Taxxi, Ταξί (I), Таксі, 終極殺陣
Director
Gérard Pirès
Cast
Manuela Gourary
Emma Wiklund
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Frédéric Diefenthal
Frédéric Diefenthal
Samy Naceri
Samy Naceri
Cast and Crew
Similar films for Taxi
Taxi 4 6.6
Taxi 4 (2007)
Taxi 2 6.9
Taxi 2 (2000)
Taxi 3 6.2
Taxi 3 (2002)
Taxi 5 4.8
Taxi 5 (2018)
Damien veut changer le monde 5.6
Damien veut changer le monde (2019)
Neuilly sa mère, sa mère ! 5.2
Neuilly sa mère, sa mère ! (2018)
22 Bullets 7.0
22 Bullets (2010)
District 13: Ultimatum 6.7
District 13: Ultimatum (2009)
Bandidas 6.6
Bandidas (2006)
Angel-A 7.6
Angel-A (2005)
District 13 6.9
District 13 (2004)
Taxi 5.5
Taxi (2004)
Film in Collections
Action Comedies Action Comedies
Car Racing Movies Car Racing Movies

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more