Country
France
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
1998
World premiere
8 April 1998
Release date
|29 August 1998
|Brazil
|12
|8 April 1999
|Czechia
|12+
|16 November 2001
|Denmark
|8 April 1998
|France
|20 August 1998
|Germany
|26 November 1999
|Great Britain
|30 November 1998
|Greece
|15 August 1998
|Japan
|20 November 1998
|Netherlands
|9 April 1999
|Norway
|10 August 2000
|Portugal
|29 August 1998
|South Korea
|15
|15 January 1999
|Spain
|13 November 1998
|Sweden
|20 November 1998
|USA
Budget
53,000,000 FRF
Production
ARP Sélection, TF1 Films Production, Canal+
Also known as
Taxi, Taksi, Такси, Taxi Express, Quái Xế Taxi, Taksis, Takso, Táxi - Uma Viagem Alucinante, Táxi - Velocidade nas Ruas, Taxxi, Ταξί (I), Таксі, 終極殺陣