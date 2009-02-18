Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films District 13: Ultimatum

District 13: Ultimatum

Banlieue 13 Ultimatum 18+
Напомним о выходе в прокат
District 13: Ultimatum - trailer in russian
District 13: Ultimatum  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2009
Online premiere 18 February 2009
World premiere 18 February 2009
Release date
3 September 2009 Russia Леополис 16+
3 September 2009 Belarus
2 October 2009 Bulgaria
16 March 2010 Denmark
18 February 2009 France
18 February 2009 Germany
2 October 2009 Great Britain
19 September 2009 Japan
3 September 2009 Kazakhstan
18 September 2009 Lithuania
23 November 2009 Poland
16 April 2009 South Korea 15
3 February 2010 Sweden
5 February 2010 USA
3 September 2009 Ukraine
MPAA R
Budget €12,000,000
Worldwide Gross $14,103,752
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, CiBy 2000
Also known as
Banlieue 13: Ultimatum, District 13: Ultimatum, District 13 - Ultimatum, 13 rajonas: ultimatumas, 13 район: Ультиматум, 13-hudud: Ultimatum, 13-й район: Ультиматум, 13. Bölge 2: Ultimatom, 13. dzielnica: Ultimatum, 13.Rajons: Ultimāts, B13-u, B13-U 13º Distrito - Ultimato, B13: Az Ultimátum, Bairro 13 - Ultimato, Banlieue 14, D13-U, District 13: Ultimatum, Đặc Khu 13: Tối Hậu Thư, Distrito 13: Ultimátum, Gangs Do Bairro 13 - Ultimato, Ghettogangz 2 - Ultimatum, Okrsek 13: Ultimatum, Okrsek 13: Ultimátum, Okrsok 13: Ultimátum, Ultimate 2: Muscle Never Die, Дистрикт 13: Ултиматум, Предградие 13: Ултиматум, アルティメット2 マッスル・ネバー・ダイ, 暴力特區2：極限殺陣
Director
Patrick Alessandrin
Cast
Cyril Raffaelli
David Belle
Daniel Duval
Elodie Yung
Elodie Yung
Philippe Torreton
Cast and Crew
Similar films for District 13: Ultimatum
Attack the Block 6.5
Attack the Block (2011)
District 13 6.9
District 13 (2004)
Brick Mansions 6.1
Brick Mansions (2014)
Taxi 5 4.8
Taxi 5 (2018)
Opération Casablanca 5.4
Opération Casablanca (2011)
The Burma Conspiracy 6.8
The Burma Conspiracy (2011)
Treasure Island 6.2
Treasure Island (2011)
22 Bullets 7.0
22 Bullets (2010)
Undisputed III: Redemption 7.4
Undisputed III: Redemption (2010)
From Paris with Love 7.2
From Paris with Love (2009)
Taxi 4 6.6
Taxi 4 (2007)
Hellphone 6.1
Hellphone (2007)

Film rating

6.7
Rate 32 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2365 In the Action genre  529 In the Sci-Fi genre  305 In the Crime genre  192 In films of France  165
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
District 13: Ultimatum - trailer in russian
District 13: Ultimatum Trailer in russian
District 13: Ultimatum - trailer
District 13: Ultimatum Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack District 13: Ultimatum
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more