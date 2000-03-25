Menu
Poster of Taxi 2
6.9 IMDb Rating: 6.5
4 posters
Kinoafisha Films Taxi 2

Taxi 2

Taxi 2 18+
Country France
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2000
Online premiere 12 August 2000
World premiere 25 March 2000
Release date
25 March 2000 Brazil 12
31 May 2001 Czechia U
29 March 2000 France
31 August 2000 Germany
28 June 2001 Great Britain
31 August 2000 Greece
1 December 2000 Italy
25 March 2000 Netherlands
10 August 2001 Portugal
2 September 2000 South Korea 12
27 April 2001 Spain
25 March 2000 USA
Budget 70,000,000 FRF
Worldwide Gross $60,726,164
Production ARP Sélection, Canal+, Leeloo Productions
Also known as
Taxi 2, Taksi 2, Такси 2, Alta tensión, Quái Xế Taxi 2, Taksis 2, Takso 2, Táxi - Brigada Anti-Gang, Táxi 2, Taxi 2 - Alta tensión, Táxi 2 - Mais Velocidade nas Ruas, Taxi Taxi, Taxi, taxi, Taxxi 2, Ταξί 2, Таксі 2, 終極殺陣2：雷霆霹靂
Director
Gérard Krawczyk
Cast
Samy Naceri
Samy Naceri
Frédéric Diefenthal
Frédéric Diefenthal
Bernard Farcy
Bernard Farcy
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Emma Wiklund
Similar films for Taxi 2
Taxi 4 6.6
Taxi 4 (2007)
Taxi 3 6.2
Taxi 3 (2002)
Taxi 7.9
Taxi (1998)
Taxi 5 4.8
Taxi 5 (2018)
Wasabi 7.4
Wasabi (2001)
Neuilly sa mère, sa mère ! 5.2
Neuilly sa mère, sa mère ! (2018)
Genesis 2.0 7.2
Genesis 2.0 (2018)
Le Chef 6.8
Le Chef (2012)
22 Bullets 7.0
22 Bullets (2010)
District 13: Ultimatum 6.7
District 13: Ultimatum (2009)
Russia 88 6.6
Russia 88 (2009)
Hitler is kaput! 4.0
Hitler is kaput! (2008)
Film rating

6.9
Rate 18 votes
6.5 IMDb
