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Poster of Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God
5.1
Kinoafisha Films Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God
5.1

Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God

, 2005
Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God
Lithuania, USA / Fairy Tale / 18+
Poster of Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God
5.1

Cast

Mark Dymond
Berek
Bruce Payne
Damodar
Steven Elder
Dorian
Lucy Gaskell
Ormaline
Roy Marsden
Oberon
Clemency Burton-Hill
Melora
Ellie Chidzey
Lux
Tim Stern
Nim
Geoffrey T. Bersey
Galtar
Leonas Ciunis
Old Mage
Director Gerry Lively
Writer Robert Kimmel, Gerry Lively, Brian Rudnick
Composer David Julyan
Cast and Crew

Film details

Country Lithuania / USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2005
World premiere 1 September 2005
Release date
17 November 2005 Russia Lizard
17 November 2005 Belarus
1 February 2006 France
17 November 2005 Kazakhstan
1 September 2005 Thailand
17 November 2005 Ukraine
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $2,598,616
Production Lietuvos Kinostudija, Skyline Films, Studio Hamburg WorldWide Pictures
Also known as
Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God, Dungeons & Dragons 2: The Elemental Might, Calabozos & dragones 2, Calabozos y dragones 2, Calabozos y dragones 2: la ira del dios dragón, Calabozos y dragones II, Calabozos y Dragrones 2, Donjons & dragons - La puissance suprême, Dračí doupě 2, Dragones y Mazmorras 2, Dungeons & Dragons - Die Macht der Elemente, Dungeons & Dragons 2 - L'ira del dio drago, Dungeons & Dragons 2: O Poder Maior, Dungeons & Dragons II, Dungeons & Dragons: The Elemental Might, Dungeons & Dragons: The Sequel, Lagumi i zmajevi: Gnev zmajskog boga, Lochy i smoki 2, Magoi & drakontes 2: I arhegoni dynami, Masmorras e Dragões 2, Sárkányok börtöne 2., Vangikoopad ja draakonid 2, Zindan ve ejderha: Ejder Tanrı'nın öfkesi, Μάγοι και δράκοντες 2: Η αρχέγονη δύναμη, Підземелля драконів 2: Джерело могутності, Подземелье драконов: Источник могущества, Подземия и дракони: Мощта на стихиите, ダンジョン＆ドラゴン2, 神龍傳奇2, Dungeons and Dragons - Die Macht der Elemente, Підземелля і дракони: Джерело могутності, Donjons et Dragons - La Puissance Supreme, Donjons et Dragons 2, Dungeons & Dragons - The Elemental Might, Dungeons and Dragons 2, Dungeons & Dragons - Wrath of the Dragon God, Dungeons & Dragons Wrath of the Dragon God, Dungeons and Dragons 2 - Die Macht der Elemente, Dungeons & Dragons - L'ira del dio drago

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.6 IMDb
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Updated 15 December 2023
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