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Что посмотреть в ноябре?

Зима близко, а это значит, что лучший способ согреться и хорошо провести время – смотреть лучшие премьеры ноября в уютных залах кинотеатров.

Последний осенний месяц порадует киноманов разнообразными жанрами и прекрасными актерскими перевоплощениями.

2 ноября в прокат выходит фантастический блокбастер Marvel «Тор: Рагнарек», сыновья Одина – Тор и Локи, здоровяк Халк и новые герои спасут мир от очередной угрозы разрушения.

9 ноября не пропустите экранизацию романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», которая так и изобилует звездами. В ленте Кеннета Браны сыграли Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер и Уиллем Дефо.

16 ноября выйдет еще один супергеройский блокбастер - «Лига справедливости», в нем свои силы объединят Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Флеш, Аквамен и Зеленый Фонарь. Звучит, как минимум, интригующе.

Если устали от супергероев, рекомендуем семейную драматическую комедию «Чудо». Джулия Робертс и Оуэн Уилсон предстанут в роли родителей необычного мальчика (Джейкоб Тремблэ), родившегося без лица. В кино с 16 ноября.

23 ноября в кинопрокате стартуют «Коматозники», сиквел одноименного фильма 1990 года. Студенты-медики проводят страшные эксперименты, чтобы узнать, что их ждет после смерти.

Еще один триллер придется по вкусу ценителям остросюжетных картин – «Снеговик» с Майклом Фассбендером. Экранизация романа норвежского писателя Ю Несбё повествует о маньяке, убивающем женщин в день первого снега. В кино с 23 ноября.

Любителям отечественного кино предлагаем посмотреть комедию «Мифы», действие развернется в Москве вокруг известных медийных личностей. Премьера – 16 ноября. И масштабное историческое фэнтези «Легенда о Коловрате». В прокате с 30 ноября.

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Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.0
Лига справедливости
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Мифы
Мифы
комедия 2017, Россия
3.0
Коматозники
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.0
Снеговик
Снеговик
драма, криминал 2017, Великобритания
5.0
Легенда о Коловрате
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.0
Тайна Коко
Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.0
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