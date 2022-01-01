Что посмотреть в ноябре?

Зима близко, а это значит, что лучший способ согреться и хорошо провести время – смотреть лучшие премьеры ноября в уютных залах кинотеатров.

Последний осенний месяц порадует киноманов разнообразными жанрами и прекрасными актерскими перевоплощениями.

2 ноября в прокат выходит фантастический блокбастер Marvel «Тор: Рагнарек», сыновья Одина – Тор и Локи, здоровяк Халк и новые герои спасут мир от очередной угрозы разрушения.

9 ноября не пропустите экранизацию романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», которая так и изобилует звездами. В ленте Кеннета Браны сыграли Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер и Уиллем Дефо.

16 ноября выйдет еще один супергеройский блокбастер - «Лига справедливости», в нем свои силы объединят Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Флеш, Аквамен и Зеленый Фонарь. Звучит, как минимум, интригующе.

Если устали от супергероев, рекомендуем семейную драматическую комедию «Чудо». Джулия Робертс и Оуэн Уилсон предстанут в роли родителей необычного мальчика (Джейкоб Тремблэ), родившегося без лица. В кино с 16 ноября.

23 ноября в кинопрокате стартуют «Коматозники», сиквел одноименного фильма 1990 года. Студенты-медики проводят страшные эксперименты, чтобы узнать, что их ждет после смерти.

Еще один триллер придется по вкусу ценителям остросюжетных картин – «Снеговик» с Майклом Фассбендером. Экранизация романа норвежского писателя Ю Несбё повествует о маньяке, убивающем женщин в день первого снега. В кино с 23 ноября.

Любителям отечественного кино предлагаем посмотреть комедию «Мифы», действие развернется в Москве вокруг известных медийных личностей. Премьера – 16 ноября. И масштабное историческое фэнтези «Легенда о Коловрате». В прокате с 30 ноября.

Билеты на лучшие места в продаже!