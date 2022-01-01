Что посмотреть в мае?

Май традиционно открывает сезон горячих летних блокбастеров! Только прогремел на весь мир финал «Мстителей», а впереди уже новые долгожданные премьеры. Но начнём по порядку.

В первый майский день в прокате стартует трогательная мелодрама «В метре друг от друга». Главные герои страдают генетическим заболеванием, из-за которого не могут приближаться друг к другу ближе, чем на метр. Но, как все мы знаем, истинная любовь не знает границ.

Также 1 мая состоится премьера отечественной комедии «Спасибо деду за победу». По сюжету фильма 10-летний Сандрик впервые приезжает к родственникам в Абхазию, там его ждут удивительные знакомства и невероятные приключения.

2 мая любители комиксов и супергеройских блокбастеров, без сомнения, отправятся в кинотеатры, чтобы посмотреть документальную ленту «Супергерои: Как всё начиналось». История о том, как любимые супергерои сошли со страниц комиксов и захватили Голливуд.

9 мая в день Великой Победы в ограниченный четырёхдневный прокат выйдет «Война Анны», удостоившаяся в этом году премии «Ника». Юная актриса Марта Козлова сыграла маленькую девочку, она пережила войну, прячась в трубе камина в здании комендатуры.

Ещё одну картину на военную тему покажут в кинотеатрах с 10 мая – «Братство» Павла Лунгина. Действие развернется в конце Афганской войны, главный герой по прозвищу Грек должен обеспечить безопасный проход своих товарищей через перевал, контролирующий моджахедами.

С 10 мая киноманов, заскучавших без комедий, наконец порадуют «Отпетые мошенницы». Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон перевоплотились в конкурирующих охотниц за богатыми мужчинами, волею судьбы они встречаются в одном городке на юге Франции. Девушки заключают пари, победительница которого остается в городе, а проигравшая с позором уезжает.

С 16 мая начнется настоящая киношная «жара». На большие экраны выйдет «Покемон. Детектив Пикачу» — обаятельный милый сыщик Пикачу узнаёт об исчезновении своего делового партнёра. За помощью он обращается к сыну пропавшего, и вместе они начинают опасное и увлекательное расследование.

Также с 16 мая ждём триумфальное возвращение «Джона Уика». В триквеле на суперкиллера начнут охоту его бывшие коллеги. Неудивительно, ведь за голову Бабы Яги обещают 14 миллионов долларов.

«Танцуй сердцем» — это музыкальная лав стори о французских подростках. Джозеф — талантливый хип-хоп танцор, а Хлоя готовится к отбору в балетную школу. Амбициозные юнцы встречаются в Париже, чтобы объединить свои стили и покорить мир. В кино с 16 мая.

23 мая не пропустите выход нового фильма Гая Ричи «Аладдин». После криминальных комедий и масштабных экшенов режиссёр решил попробовать себя в семейном фэнтези. Сюжет сказки остался неизменным — воришка из Багдада находит волшебную лампу с Джинном и спасает принцессу Жасмин от коварного визиря Джафара.

«Гори, гори ясно» — лента Дэвида Яровески одинаково понравится любителям хорроров и кинокомиксов. 23 мая в кинотеатрах стартует показ первого в мире супергеройского фильма ужасов. В центре истории окажется ребёнок-инопланетянин со сверхспособностями.

23 мая состоится премьера пародии на популярный сериал «Игра престолов». Комедия «Игрища престолов» расскажет о политических интригах Жирного короля, который сам становится жертвой заговора. В общем, увидим всё, что так любят фанаты ИП.

На 30 мая намечена премьера самой «аппетитной» новинки месяца — «Годзилла 2: Король монстров». Доисторический ящер сойдётся в эпичном сражении с заклятыми врагами — гигантским мотыльком Мотрой, с Родоном, смахивающим на птеранодонома, и трёхглавым драконом Кингом Гидорой. Невероятно, но всё ради спасения человечества.

Ещё один сиквел успешного проекта приберегли на конец мая. «Тайная жизнь домашних животных 2» одинаково понравится и детям, и взрослым. Терьер Макс, дворняга Дюк, кошка Хлоя и кролик Снежок вновь оказываются на оживленных улицах Нью-Йорка. Готовьтесь к забавным приключениям!