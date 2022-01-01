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Что посмотреть в мае?

Май традиционно открывает сезон горячих летних блокбастеров! Только прогремел на весь мир финал «Мстителей», а впереди уже новые долгожданные премьеры. Но начнём по порядку.

В первый майский день в прокате стартует трогательная мелодрама «В метре друг от друга». Главные герои страдают генетическим заболеванием, из-за которого не могут приближаться друг к другу ближе, чем на метр. Но, как все мы знаем, истинная любовь не знает границ.

Также 1 мая состоится премьера отечественной комедии «Спасибо деду за победу». По сюжету фильма 10-летний Сандрик впервые приезжает к родственникам в Абхазию, там его ждут удивительные знакомства и невероятные приключения.

2 мая любители комиксов и супергеройских блокбастеров, без сомнения, отправятся в кинотеатры, чтобы посмотреть документальную ленту «Супергерои: Как всё начиналось». История о том, как любимые супергерои сошли со страниц комиксов и захватили Голливуд.

9 мая в день Великой Победы в ограниченный четырёхдневный прокат выйдет «Война Анны», удостоившаяся в этом году премии «Ника». Юная актриса Марта Козлова сыграла маленькую девочку, она пережила войну, прячась в трубе камина в здании комендатуры.

Ещё одну картину на военную тему покажут в кинотеатрах с 10 мая – «Братство» Павла Лунгина. Действие развернется в конце Афганской войны, главный герой по прозвищу Грек должен обеспечить безопасный проход своих товарищей через перевал, контролирующий моджахедами.  

С 10 мая киноманов, заскучавших без комедий, наконец порадуют «Отпетые мошенницы». Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон перевоплотились в конкурирующих охотниц за богатыми мужчинами, волею судьбы они встречаются в одном городке на юге Франции. Девушки заключают пари, победительница которого остается в городе, а проигравшая с позором уезжает.

С 16 мая начнется настоящая киношная «жара». На большие экраны выйдет «Покемон. Детектив Пикачу» — обаятельный милый сыщик Пикачу узнаёт об исчезновении своего делового партнёра. За помощью он обращается к сыну пропавшего, и вместе они начинают опасное и увлекательное расследование.

Также с 16 мая ждём триумфальное возвращение «Джона Уика». В триквеле на суперкиллера начнут охоту его бывшие коллеги. Неудивительно, ведь за голову Бабы Яги обещают 14 миллионов долларов.

«Танцуй сердцем» — это музыкальная лав стори о французских подростках. Джозеф — талантливый хип-хоп танцор, а Хлоя готовится к отбору в балетную школу. Амбициозные юнцы встречаются в Париже, чтобы объединить свои стили и покорить мир. В кино с 16 мая.

23 мая не пропустите выход нового фильма Гая Ричи «Аладдин». После криминальных комедий и масштабных экшенов режиссёр решил попробовать себя в семейном фэнтези. Сюжет сказки остался неизменным — воришка из Багдада находит волшебную лампу с Джинном и спасает принцессу Жасмин от коварного визиря Джафара.

«Гори, гори ясно» — лента Дэвида Яровески одинаково понравится любителям хорроров и кинокомиксов. 23 мая в кинотеатрах стартует показ первого в мире супергеройского фильма ужасов. В центре истории окажется ребёнок-инопланетянин со сверхспособностями.

23 мая состоится премьера пародии на популярный сериал «Игра престолов». Комедия «Игрища престолов» расскажет о политических интригах Жирного короля, который сам становится жертвой заговора. В общем, увидим всё, что так любят фанаты ИП.

На 30 мая намечена премьера самой «аппетитной» новинки месяца — «Годзилла 2: Король монстров». Доисторический ящер сойдётся в эпичном сражении с заклятыми врагами — гигантским мотыльком Мотрой, с Родоном, смахивающим на птеранодонома, и трёхглавым драконом Кингом Гидорой. Невероятно, но всё ради спасения человечества.

Ещё один сиквел успешного проекта приберегли на конец мая. «Тайная жизнь домашних животных 2» одинаково понравится и детям, и взрослым. Терьер Макс, дворняга Дюк, кошка Хлоя и кролик Снежок вновь оказываются на оживленных улицах Нью-Йорка. Готовьтесь к забавным приключениям!

 

Годзилла 2: Король монстров
Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.0
Аладдин
Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Отпетые мошенницы
Отпетые мошенницы
комедия 2019, США
7.0
Джон Уик 3
Джон Уик 3
боевик 2019, США
7.0
Покемон. Детектив Пикачу
Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия 2019, США
7.0
Тайная жизнь домашних животных 2
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.0
Супергерои: Как все начиналось
Супергерои: Как все начиналось
документальный 2019, Великобритания
6.0
Спасибо деду за победу
Спасибо деду за победу
комедия, семейный 2018, Россия
6.0
В метре друг от друга
В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.0
Братство
Братство
военный, драма 2019, Россия
5.0
Танцуй сердцем
Танцуй сердцем
драма, комедия 2019, Франция
6.0
Гори, гори ясно
Гори, гори ясно
ужасы 2019, США
5.0
Игрища престолов
Игрища престолов
комедия 2019, США
2.0
Война Анны
Война Анны
драма 2018, Россия
7.0
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