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Что смотреть в кино в январе?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!

Чебурашка
Чебурашка
семейный, комедия 2022, Россия
0.0
Белль и Себастьян: Новое поколение
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный 2022, Франция
4.0
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия 2023, США
0.0
Клаустрофобы: Квест с того света
Клаустрофобы: Квест с того света
ужасы, триллер 2022, США
5.0
Каспер. Легенда возвращается
Каспер. Легенда возвращается
приключения, семейный 2022, США
3.0
Лили и море
Лили и море
драма 2022, Франция / Россия / Бельгия / Исландия
7.0
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
ужасы, триллер 2022, Испания
4.0
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама 2023, США
0.0
Изумительный Морис
Изумительный Морис
анимация, семейный, фэнтези 2023, США
7.0
Медея
Медея
триллер, мистика 2023, Россия
0.0
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