Смотрите фильмы за 1
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки-иголки"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Архив подборок
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в январе?
Что смотреть в кино в январе?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!
Чебурашка
семейный, комедия
2022, Россия
0.0
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный
2022, Франция
4.0
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия
2023, США
0.0
Клаустрофобы: Квест с того света
ужасы, триллер
2022, США
5.0
Каспер. Легенда возвращается
приключения, семейный
2022, США
3.0
Лили и море
драма
2022, Франция / Россия / Бельгия / Исландия
7.0
13 изгнаний дьявола
ужасы, триллер
2022, Испания
4.0
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
2023, США
0.0
Изумительный Морис
анимация, семейный, фэнтези
2023, США
7.0
Медея
триллер, мистика
2023, Россия
0.0
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами
100 фильмов
В кино с детьми на выходных!
3 фильма
Ужасы перед сном
10 фильмов
Кино прошлого века
50 фильмов
Кино с Оскаром
7 фильмов
Российское кино
42 фильма
Все подборки
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк