Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Запретный плод
Статьи
Статьи о сериале «Запретный плод»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Статьи о сериале «Запретный плод»
Вся информация о сериале
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом
Проходными их не назовешь — рейтинги достойные.
Написать
5 августа 2025 07:00
Не «Зимородком» единым: 5 отличных турецких сериалов с актерами из нашумевшей мелодрамы
Ранние работы проснувшихся знаменитыми актеров наконец получили шанс найти свою аудиторию.
Написать
12 декабря 2024 09:54
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого
Куда пропал Котов из «Следа»? Актера знали как капитана полиции, а в реальности он получил условный срок и потерял работу
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667