Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Почему женщины убивают
Новости
Новости о сериале «Почему женщины убивают»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Почему женщины убивают»
Вся информация о сериале
Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок»
Обратная сторона «сладкой жизни» в самых скандальных российских и зарубежных проектах.
Написать
19 февраля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару.
Написать
27 января 2023 15:00
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио
От триллеров про маньяков до сатирических сериалов.
Написать
9 января 2023 14:00
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям
Актерское мастерство в кинокарьере не всегда играет решающую роль.
Написать
29 октября 2022 12:00
Сериал «Почему женщины убивают» продлен на третий сезон
Второй сезон криминальной драмы вошел в топ-10 сервиса Paramount+ по уровню вовлеченности и привлечения новых подписчиков.
Написать
16 декабря 2021 12:41
Убийство — это лишь цветочки: обзор второго сезона сериала «Почему женщины убивают»
Рассказываем о полюбившейся антологии про опасных женщин, продолжение которой стартует 4 июня.
Написать
2 июня 2021 20:16
Почему женщины убивают и как живет московская элита: 5 новых сезонов от любимых сериалов в июне
Первый месяц лета порадует долгожданным продолжением антологии о женской мести, новыми межгалактическими приключениями знакомых чудаков и обновленным составом персонажей в криминальной испанской драме.
Написать
24 мая 2021 12:26
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667