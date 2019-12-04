В 6 сезоне 16 серии сериала «Викинги» Убба и поселенцы сталкиваются с беспощадной яростью морской стихии. Добраться до берега им может помочь только чудо. Тем временем Ивар и Хвитсерк прибывают в город Каттегат, где многое изменилось.
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