В 6 сезоне 9 серии сериала «Викинги» ничего не подозревающие Уббе и Торви встречают таинственного человека на просторах Исландии. Уверенный в себе Бьорн ожидает приезда товарища Эрика, но у последнего слишком печальные известия.
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