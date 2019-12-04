В 6 сезоне 6 серии сериала «Викинги» итоги выборов правителя королевства Норвегии сказываются не очень хорошо на судьбе Бьорна, поэтому ему следует действовать максимально быстро. Перепуганная Лагерта борется с бандитами один на один.
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