В 6 сезоне 12 серии сериала «Викинги» Вещий Олег вместе с войском русов возвращается в Киев, принимая ряд важных политических решений. Между тем Дир подтверждает намерение свергнуть князя Руси с престола и собирает армию единомышленников.
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